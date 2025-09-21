Китайську журналістку, яка першою повідомила про COVID-19, знову засудили до ув’язнення

Китайська журналістка Чжан Чжань, яка у 2020 році стала однією з перших, хто розповів світові про спалах COVID-19 у місті Ухань, отримала ще чотири роки позбавлення волі. Про це повідомила організація "Репортери без кордонів".

Журналістка Чжан Чжань. Фото з відкритих джерел

19 вересня китайський суд визнав 42-річну Чжан винною у "розпалюванні ворожнечі та провокуванні порушень громадського порядку". Це ті ж самі звинувачення, за якими її вже засудили у грудні 2020 року після публікацій репортажів із лікарень та вулиць Уханя, де пандемія коронавірусу лише набирала обертів.

У своїх матеріалах журналістка показувала переповнені лікарні, нестачу ресурсів та паніку серед населення. Ця картина різко контрастувала з офіційними повідомленнями влади щодо коронавірусу. Чжан Чжань була заарештована ще у 2020 році та відбула чотирирічний термін ув’язнення. Під час перебування у в’язниці вона намагалася оголосити голодування, протестуючи проти переслідувань, однак її примусово годували.

У травні 2024 року журналістку звільнили, але вже за кілька місяців знову затримали у Шанхаї. Її колишній адвокат Жень Цюаньню вважає, що новий вирок пов’язаний із критичними коментарями Чжан на іноземних платформах щодо порушення прав людини в Китаї.

"Репортери без кордонів", Комітет захисту журналістів та інші міжнародні організації назвали вирок надуманим та політично вмотивованим. Вони закликають китайську владу зняти звинувачення та негайно звільнити Чжан Чжань. Офіційний Пекін наразі не коментує справу.

За даними "Репортерів без кордонів", у Китаї нині за ґратами перебуває щонайменше 124 журналісти, що робить країну світовим лідером за кількістю ув’язнених представників медіа.

