Китаю не нужна ни победа, ни проигрыш РФ: названа шокирующая выгода Пекина от войны в Украине

На фоне полномасштабной войны России против Украины Китай продолжает проводить свою прагматическую политику, пытаясь извлечь максимальную экономическую и геополитическую выгоду. Пекин одновременно сотрудничает как с Москвой, так и с Киевом, поддерживая баланс, позволяющий ему усиливать свое влияние на обе стороны конфликта. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает , что Китай не заинтересован в завершении войны в ближайшее время. По его словам, Пекину выгодно затяжное противостояние, поскольку оно постепенно истощает Россию и делает ее более зависимой от китайской экономики.

Владимир Путин и Си ЦЗиньпин. Фото: из открытых источников

"Се нужно, чтобы россияне не проиграли, но при этом и не победили", — подчеркнул Пендзин.

Экономист объяснил, что именно такой сценарий позволяет Китаю сохранять влияние на Кремль и одновременно расширять собственные экономические позиции в мире.

В то же время, Пекин продолжает оставаться важным торговым партнером Украины. Эксперт обратил внимание, что значительная часть товаров и комплектующих, необходимых украинской экономике и производству, поступает именно из Китая. Речь идет, в частности, об элементной базе для изготовления беспилотников и оборудования, используемого украинскими предприятиями оборонной сферы.

"Основная элементная база, на которой изготавливаются украинские дроны на предприятиях ВПК, следует из Китая", — подчеркнул Пендзин.

По его словам, даже 3D-принтеры для производства деталей БПЛА поставляются именно китайскими компаниями.

Кроме того, в последнее время Китай расширил доступ украинской продукции на свой внутренний рынок. В частности, Пекин открыл дополнительные возможности для экспорта украинского растительного масла. Экономист считает, что такая политика демонстрирует стремление Китая поддерживать экономические связи с обеими сторонами войны, извлекая выгоду независимо от развития событий.

Пендзин подчеркнул, что международная политика остается жесткой и прагматичной, а лидер Китая Си Цзиньпин руководствуется исключительно интересами собственного государства.

