Китаю не треба ні перемога, ні програш РФ: названо шокуючу вигоду Пекіна від війни в Україні

На тлі повномасштабної війни Росії проти України Китай продовжує проводити власну прагматичну політику, намагаючись отримати максимальну економічну та геополітичну вигоду. Пекін одночасно співпрацює як із Москвою, так і з Києвом, підтримуючи баланс, який дозволяє йому посилювати свій вплив на обидві сторони конфлікту. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що Китай не зацікавлений у завершенні війни найближчим часом. За його словами, Пекіну вигідне затяжне протистояння, оскільки воно поступово виснажує Росію та робить її більш залежною від китайської економіки.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

"Сі потрібно, аби росіяни не програли, але при цьому і не перемогли", — наголосив Пендзин.

Економіст пояснив, що саме такий сценарій дає Китаю можливість зберігати вплив на Кремль та одночасно розширювати власні економічні позиції у світі.

Водночас Пекін продовжує залишатися важливим торговельним партнером України. Експерт звернув увагу, що значна частина товарів і комплектуючих, необхідних для української економіки та виробництва, надходить саме з Китаю. Йдеться, зокрема, про елементну базу для виготовлення безпілотників та обладнання, яке використовують українські підприємства оборонної сфери.

"Основна елементна база, на якій виготовляються українські дрони на підприємствах ВПК, прямує з Китаю", — підкреслив Пендзин.

За його словами, навіть 3D-принтери для виробництва деталей БпЛА постачаються саме китайськими компаніями.

Крім того, Китай останнім часом розширив доступ української продукції на свій внутрішній ринок. Зокрема, Пекін відкрив додаткові можливості для експорту української олії. Економіст вважає, що така політика демонструє прагнення Китаю підтримувати економічні зв’язки з обома сторонами війни, отримуючи вигоду незалежно від розвитку подій.

Пендзин наголосив, що міжнародна політика залишається жорсткою та прагматичною, а лідер Китаю Сі Цзіньпін керується виключно інтересами власної держави.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що політолог Володимир Фесенко проаналізував, чи може змінитися перебіг війни в Україні після нещодавнього візиту російського керівника Володимира Путіна до Китаю та які реальні наслідки цього дипломатичного кроку.