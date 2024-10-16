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КНДР сближается с РФ: как на это реагирует Китай

КНР раздражает независимость решений Северной Кореи

сегодня, 23:22
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Марьян Ощановский

Решения о поддержке России в войне против Украины Северная Корея принимает самостоятельно, не согласуя их с Пекином, уверен советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

КНДР сближается с РФ: как на это реагирует Китай

Северная Корея сближается с Россией. Фото из открытых источников

"Северная Корея совершенно точно принимает решение без Китая. И Китай это раздражает, потому что Пекину вряд ли нужен этот хаос в индо-тихоокеанском регионе. Китай понимает, что КНДР стремительно переходит в прокси в РФ, а потому будет принимать соответствующие решения, в частности, провоцировать эскалацию на Корейском полуострове", – заявил он.

Михаил Подоляк добавил, что поведение Северной Кореи свидетельствует о том, что Китай не влияет на ее решение, о чем многие говорят.

Как известно, недавно КНДР и РФ подписали стратегический договор о взаимной поддержке в случае военной агрессии против одной из стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают уничтожать Торецк в Донецкой области. "Враг "разбирает" город артиллерией, авиацией и fpv-дронами. В Торецке фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически "стерты" fpv-дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции", – рассказала Анастасия Бобовникова.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Силах обороны Украины призвали западных союзников отреагировать на участие северокорейских солдат в войне против Украины. "Хотелось бы услышать какие-то действия наших западных партнеров после привлечения пехотных северокорейских подразделений к войне в Украине. На симметричность надеяться не приходится, просто хотя бы какую-то реакцию", — заявил майор ВСУ Максим Жорин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5rUnkao5k5g
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