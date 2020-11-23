Коронавирус в мире: китайские власти закрыли целый город на карантин из-за вспышки заболевания

Китайские власти объявили жесткий карантин в городе Манчжурия, который находится на северо-востоке страны. Как передают СМИ, такое решение было принято после того, как в населенном пункте населением в 250 тысяч человек во время плановой проверки у двоих сотрудников предприятия была диагностирована коронавирусная болезнь.

На данный момент практически весь город находится на самоизоляции — под строгим запретом все массовые мероприятия и пребывание большого количества людей в одном месте. Не работают школы, сады, другие учебные заведения. Запрещен выход из дома без надобности. По факту выявления больных начато расследование.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что начало вакцинации от коронавирусной болезни в Украине можно ожидать не раньше конца весны-начала лета будущего года. Именно в это время данный препарат в рамках международной программы COVAX появится в нашей стране и обеспечит пятую часть украинцев – всего МОЗ согласно программе получит 8 млн доз на двухразовое введение препарата 4 млн украинцев. Первая партия препарата, которая прибудет в Украину, составит 1,8 млн.





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