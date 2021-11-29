Кризис в технологическом центре Китая: почему рынок недвижимости приходит в упадок

В Шэньчжэне, где проживает 17,6 миллионов человек и расположены такие компании, как игровой центр Tencent Holdings Ltd и телекоммуникационный гигант Huawei Technologies, приходит в упадок рынок недвижимости. Об этом сообщает Reuters.

Строительство в Шэньчжэне – Reuters.

"В этом году, безусловно, гораздо труднее продать", — сообщает Джерри Танг, агент по недвижимости в Шэньчжэне. "Покупатели ждут, что произойдет с рынком, в то время как у разработчиков нет денег, они тратят время, чтобы оплатить комиссионные агентам".

Шэньчжэнь – технологический мегиполис Китая и один из самых горячих рынков недвижимости в мире. Рынок недвижимости Китая, на который, по некоторым показателям, приходится четверть ВВП, испытал беспрецедентный стресс после того, как в этом году политики ввели ограничение долга, чтобы сдержать чрезмерные заимствования со стороны застройщиков.

Оборот на рынке недвижимости Шэньчжэня значительно снизился в последнее время. Такие негативные последствия для городских брокеров недвижимости частично являются результатом целенаправленных политических усилий местных властей в течение последнего года, направленных на повышение доступности цен на квартиры, включая требование более высоких авансовых платежей за вторичные дома и ограничение цен на перепродажу. Но агенты по недвижимости утверждают, что это также связано с нынешним кризисом доверия, ударившего по индустрии недвижимости Китая, подчеркивая, насколько широко отражаются проблемы этого сектора.

Цены на новые дома в Шэньчжэне в октябре упали на 0,2% по сравнению с месяцем ранее – это было первое падение в этом году.

Как сообщали ранее "Комментарии", Шэньчжэнь стал первым китайским городом, в котором запретили есть кошек и собак.

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