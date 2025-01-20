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Крупнейший импортер угля в мире отворачивается от России: что произошло

Китай снизил закупки российского угля в 2024 году на фоне санкций

сегодня, 12:23
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Кравцев Сергей

Китай считался крупнейший импортер угля в мире, но в 2024 году Пекин в разы уменьшил закупки российского угля, зато увеличив импорт от других ключевых поставщиков, в частности из Австралии, в год рекордного импорта угля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство Reuters.

Крупнейший импортер угля в мире отворачивается от России: что произошло

Уголь. Фото из открытых источников

Закупки Китая в прошлом году достигли исторического максимума — 547,2 миллиона тонн, что составляет рекордные 41% мировой торговли углем, согласно исследованию LSEG.

В прошлом году импорт из ведущего поставщика Индонезии вырос на 8% до 236,99 миллиона тонн, хотя это ниже общего роста импорта угля, который составил 14,4%.

Россия осталась вторым по величине поставщиком угля для Китая, но стала единственным ключевым производителем, чьи поставки в Китай сократились в 2024 году. Китайский импорт из России уменьшился на 7% по сравнению с уровнем 2023 года, до 93,86 миллиона тонн, из-за санкций, восстановлены импортные пошлины Китая и экспортные сборы, которые Россия ввела в течение года.

Зато австралийские экспортеры стали крупнейшими выгодоприобретателями рекордного импорта. Поставки из Австралии выросли на 59% по сравнению с предыдущим годом, до 83,24 миллиона тонн, превысив уровень 2020 года — последнего полного года перед тем, как Китай ввел неофициальный запрет на импорт австралийского угля.

В 2020 году Китай импортировал 77,51 миллиона тонн австралийского угля, а в 2021 и 2022 годах практически прекратил эти закупки. Ограничения были отменены в январе 2023 года на фоне улучшения отношений между Пекином и Канберрой, что также возобновило торговлю ячменем и вином.

Импорт угля из Монголии в Китай вырос на 19%, до 82,82 миллиона тонн, благодаря улучшению инфраструктуры на границе. Однако по объему поставок Монголия уступила Австралии и оказалась на четвертом месте.

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