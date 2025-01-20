Крупнейший спонсор войны в пользу РФ установил рекорд по объемам закупки российской нефти

Китай увеличил импорт сырой нефти из России на 1% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного уровня. В то же время закупки нефти из Саудовской Аравии снизились на 9%. Об этом сообщает агентство Reuters.

Китай покупает российскую нефть. Фото: УНН

По данным Главного таможенного управления Китая, объемы поставок из России, включая трубопроводные и морские поставки, достигли 108,5 млн. тонн, что эквивалентно 2,17 млн. баррелям в сутки.

Как отмечает Reuters, морские поставки российской нефти пользовались спросом как со стороны независимых нефтеперерабатывающих заводов, так и со стороны крупных государственных компаний, а также из-за распоряжения правительства по созданию стратегических запасов.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель ОПЕК, поставила в Китай 78,64 млн тонн нефти, что составляет около 1,57 млн баррелей в сутки, что меньше 2023 года — 1,72 млн баррелей в сутки.

В течение большей части 2024 года импорт саудовской нефти уменьшался из-за растущего спроса на более дешевую нефть из России и Ирана, где цены были ниже. Однако доля Саудовской Аравии на рынке возобновилась в четвертом квартале после значительного снижения цен и сокращения поставок из Ирана.

В целом объем импорта сырой нефти в Китай, крупнейшего потребителя нефти в мире, сократился на 1,9% в 2024 году, что стало первым годовым снижением, если не считать пандемический спад, из-за замедления экономического роста и уменьшения спроса на топливо.

Портал "Комментарии" писал, что Управление по борьбе с мошенничеством Европейского союза (OLAF) начало расследование лазейки, позволяющей ряду стран, среди которых Турция, экспортировать санкционированную российскую нефть в блок под другой маркой. Активное расследование началось после того, как рейтинговое издание Politico раскрыло, что миллионы баррелей российского топлива, по всей вероятности, прибывали в блок после ребрендинга в Турции, несмотря на запрет на такой российский импорт.