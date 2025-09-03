Кто решил стать союзниками Си: какие проблемы теперь появились у Трампа

После торжеств в Китае фактически имеем демонстрацию одного из двух центров мировой системы, где тезисы о сотрудничестве на саммите ШОС+ подкреплены демонстрацией силы на параде. Такое мнение высказал соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич.

Парад в Китае. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что стоит обратить внимание на гостей, которые прибыли к Си. Приезд действующих представителей руководства Словакии, Венгрии, Болгарии предсказуем. Приезд президента Сербии Вучича – был гарантирован – Сербия рассматривается КНР как ещё один узел на осях сотрудничества с ЕС. Поэтому не будет ничего удивительного, если он будет приглашён и на следующий саммит ШОС+. Не менее интересно присутствие вице-премьера Болгарии, который был оформлен как партийный, а не государственный визит. А также бывших премьеров Греции, Бельгии, Италии, Румынии и бывшего президента Швейцарии. Тут уже речь о попытках КНР создать свою систему мягкой силы и наметить партнёрства с элитами ряда государств.

"Но самое интересное – это Тайвань. На парад приехала зам Генсека партии Гоминьдан (53 из 113 мест в Законодательном Юане) Хонг Ксю-Чу. Делегации от "Новой партии Тайваня" и "Партии Труда". Это политические силы, которые выступают за реализацию идеи "одна страна – два пути". На материке это называют "одна страна-две системы". Кстати, юнионисты контролируют сегодня 62 из 113 мест в парламенте. И возникает вопрос: а будет ли КНР воевать с Тайванем? Или просто подождёт следующих выборов. Тем более, что Трамп своей политикой и так резко увеличил число государств, с интересом наблюдающих за формированием зоны партнёрства Китаем", – отметил эксперт.

По его словам, для Соединённых Штатов это проблема, которая возникла не сегодня – Законодательный Юань обновился в 2024 году и следующие выборы лишь в 2028. И курс на воссоединение Китая может активизироваться в ближайшие годы.

"Вторая часть проблемы Трампа – участие в ШОС+ Малайзии и Индонезии. Вашингтон намеревался делать ставку в том числе на упомянутые государства, пытаясь контролировать международную морскую логистику. В частности, Южно-Китайское море и Малаккский пролив. Но, судя по всему, пока без масштабных успехов. Из гарантированных партнёров в регионе у Трампа остаются Филиппины. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшие месяц-два президент США заявит, что БонгБонг Маркос, точнее Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший, — президент Филиппин и сын бывшего президента Филиппин является "очень хорошим парнем" и прекрасным партнёром для Соединённых Штатов", – констатировал эксперт.

