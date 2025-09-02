Путин назвал в Китае цель вторжения российских войск в Украину

Рубрики
Кравцев Сергей
Единственная цель российского вторжения в Украине – защита собственных интересов. Такое заявление в ходе визита в Китай сделал российский диктатор Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Раскрывая свою мысль, хозяин Кремля отметил, что Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией.
Также диктатор попытался убедить всех, что у Москвы нет планов нападать на страны Европы.
Владимир Путин сказал, что Запад якобы пытался "втянуть Украину в свою орбиту", а затем Киев стремился к военному альянсу НАТО, "который возглавляет США".
