Путин назвал в Китае цель вторжения российских войск в Украину
Путин назвал в Китае цель вторжения российских войск в Украину

Российский диктатор вновь рассказал, что в Украине есть люди, которые связывают свою судьбу с Россией

2 сентября 2025, 12:58
Кравцев Сергей

Единственная цель российского вторжения в Украине – защита собственных интересов. Такое заявление в ходе визита в Китай сделал российский диктатор Владимир Путин.

Путин назвал в Китае цель вторжения российских войск в Украину

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Раскрывая свою мысль, хозяин Кремля отметил, что Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией. 

Также диктатор попытался убедить всех, что у Москвы нет планов нападать на страны Европы. 

"Они специалисты по сказкам и фильмам ужасов", – заявил Путин, реагируя на опасения европейских страна к возможной войне с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что устойчивый мир в Украине зависит от решения вопроса расширения НАТО на восток. Такое заявление прозвучало от хозяина Кремля во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Владимир Путин сказал, что Запад якобы пытался "втянуть Украину в свою орбиту", а затем Киев стремился к военному альянсу НАТО, "который возглавляет США". 

"Для того, чтобы украинское урегулирование было устойчивым и долгосрочным, необходимо устранить коренные причины кризиса, о которых я только что упоминал, и о которых я неоднократно упоминал ранее", – заявил кремлевский диктатор.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские пропагандисты показали видео с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. На нем он заявляет, что "целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).




