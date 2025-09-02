Путин назвал в Китае цель вторжения российских войск в Украину

Единственная цель российского вторжения в Украине – защита собственных интересов. Такое заявление в ходе визита в Китай сделал российский диктатор Владимир Путин.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Раскрывая свою мысль, хозяин Кремля отметил, что Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией.

Также диктатор попытался убедить всех, что у Москвы нет планов нападать на страны Европы.

"Они специалисты по сказкам и фильмам ужасов", – заявил Путин, реагируя на опасения европейских страна к возможной войне с Россией.

Владимир Путин сказал, что Запад якобы пытался "втянуть Украину в свою орбиту", а затем Киев стремился к военному альянсу НАТО, "который возглавляет США".

"Для того, чтобы украинское урегулирование было устойчивым и долгосрочным, необходимо устранить коренные причины кризиса, о которых я только что упоминал, и о которых я неоднократно упоминал ранее", – заявил кремлевский диктатор.

