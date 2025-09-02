Курьезный случай произошел с Путиным на саммите ШОС: что сделал Си Цзиньпин

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине произошел курьезный случай, когда лидер Китая Си Цзиньпин отменил традиционную церемонию совместного фотографирования, потому что российский диктатор Владимир Путин опоздал.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Церемония должна была состояться 1 сентября после завершения заседания в формате "ШОС+", где присутствовало более 20 лидеров разных государств. Однако Путин в это время задержался на двусторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Китайская сторона ждала 15 минут, но когда Путин так и не явился, Си Цзиньпин принял решение отменить фотосессию лидеров саммита ШОС.

Путин прибыл в Китай 31 августа в рамках четырехдневного визита. Перед саммитом прошла аналогичная церемония, где российский диктатор стоял между Си Цзинпином и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Опоздание Путина на международных встречах давно стало его дипломатическим методом давления. В 2003 году Путин опоздал на встречу с королевой Елизаветой II, заставлял ждать бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и Папу Римского Франциска. В 2018 году российский диктатор пришел позже на встречу с Дональдом Трампом, но тогда американский президент превзошел Путина, заставил его ждать 20 минут, потому что сам опоздал.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация поменялась. Другие лидеры намеренно заставляют Путина ждать. Например, в 2022 году на саммите Совещания по мерам доверия в Азии российского диктатора проигнорировал Реджеп Эрдоган, который пришел на встречу позже.

