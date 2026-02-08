logo

Летучая свинья вызвала блекаут в Китае (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Летучая свинья вызвала блекаут в Китае (ВИДЕО)

В Китае фермер попытался перевезти свинью дроном, но животное задело высоковольтные провода.

8 февраля 2026, 07:40
Автор:
Slava Kot

Летучая свинья вызвала блекаут в Китае (ВИДЕО)

Свинья на дроне вызвала блекаут в Китае

В китайской провинции Сычуань необычный инцидент привел к масштабному отключению электроэнергии. Деревня в уезде Тунцзян оставалась без света почти на 10 часов после того, как фермер попытался перевезти свинью с помощью дрона, и та случайно задела высоковольтные провода.

По данным местных служб Китая, фермер решил доставить свиней из горной местности на скотобойню с помощью дрона, как альтернативу традиционному транспорту. Утром, при плохой видимости, при перевозке первого животного трос дрона запутался в линиях электропередач. Свинья зависла в воздухе, а контакт с высоковольтными кабелями вызвал аварийное отключение электроэнергии в населенном пункте.

История с "летучей свиньей" быстро стала вирусной в соцсетях. Видео с инцидентом можно просмотреть ниже:

Сотрудница местной энергокомпании сообщила, что для ликвидации последствий инцидента пришлось привлечь 12 ремонтников. Работы длились около 10 часов, а стоимость восстановления линии оценили примерно в 10 тысяч юаней, что составляет около 1400 долларов.

Фермер объяснил, что не заметил опасности из-за темноты и сложного горного рельефа. В то же время полиция начала расследование. Предварительно установлено, что дрон мог использоваться в запрещенной для полетов зоне и был перегружен. Если нарушения подтвердятся, мужчине грозит административное наказание и обязанность компенсировать нанесенный ущерб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда обезьяна оставила без света всю Шри-Ланку.

Также "Комментарии" писали, что в Китае создали работа, которую не отличить от человека.



Источник: https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3341649/china-farmer-uses-drone-transport-pigs-causing-power-outage-when-cables-get-ensnared
