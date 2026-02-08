logo_ukra

Летюча свиня спричинила блекаут у Китаї (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Летюча свиня спричинила блекаут у Китаї (ВІДЕО)

У Китаї фермер спробував перевезти свиню дроном, але тварина зачепила високовольтні дроти.

8 лютого 2026, 07:40
Автор:
avatar

Slava Kot

У китайській провінції Сичуань незвичайний інцидент призвів до масштабного відключення електроенергії. Село в повіті Тунцзян залишалося без світла майже на 10 годин після того, як фермер спробував перевезти свиню за допомогою дрона, і та випадково зачепила високовольтні дроти.

Летюча свиня спричинила блекаут у Китаї (ВІДЕО)

Свиня на дроні спричинила блекаут у Китаї

За даними місцевих служб Китаю, фермер вирішив доправити свиней із гірської місцевості на скотобійню за допомогою дрона, як альтернативу традиційному транспорту. Вранці, за умов поганої видимості, під час перевезення першої тварини трос дрона заплутався у лініях електропередач. Свиня зависла в повітрі, а контакт із високовольтними кабелями спричинив аварійне відключення електроенергії в населеному пункті.

Історія з "летючою свинею" швидко стала вірусною в соцмережах. Відео з інцидентом можна переглянути нижче:

Працівниця місцевої енергокомпанії повідомила, що для ліквідації наслідків інциденту довелося залучити 12 ремонтників. Роботи тривали майже 10 годин, а вартість відновлення лінії оцінили приблизно у 10 тисяч юанів, що становить близько 1400 доларів.

Фермер пояснив, що не помітив небезпеку через темряву та складний гірський рельєф. Водночас поліція розпочала розслідування. Попередньо встановлено, що дрон міг використовуватися в забороненій для польотів зоні та був перевантажений. Якщо порушення підтвердяться, чоловікові загрожує адміністративне покарання та обов’язок компенсувати завдані збитки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок, коли мавпа залишила без світла всю Шрі-Ланку.

Також "Коментарі" писали, що в Китаї створили робота, якого не відрізнити від людини.



Джерело: https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3341649/china-farmer-uses-drone-transport-pigs-causing-power-outage-when-cables-get-ensnared
