Лидер Китая собрался в Европу: о чем будет договариваться Си Цзиньпин

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Марьян Ощановский
Си Цзиньпин планирует в Европе вести переговоры на темы, касающиися российско-украинской войны и китайской экономики, считает политический эксперт Андрей Городницкий.
Си Цзиньпин впервые посетит Европу. Фото из открытых источников
Эксперт отметил, что вторая российско-чеченская война показала, что с россиянами не стоит договариваться о мире, поскольку какие-либо договоренности с РФ без закрепления субъектной физической мощью будут "филькиной грамотой".
Кроме того, по словам Андрея Городницкого, Китай хочет перезагрузить экономические отношения с Европой и планирует инвестировать средства в европейскую экономику, в частности, в заводы по производству автомобилей, которые быстрыми темпами завоевывают мир.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна – агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Россия может восстановить свой военный потенциал, чтобы уже в 2026 году напасть на страны НАТО. Президент Польши считает, что из-за угрозы России НАТО должна увеличить необходимый порог расходов стран на оборону с 2% до 3% ВВП.
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