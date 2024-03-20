Лидер Китая собрался в Европу: о чем будет договариваться Си Цзиньпин

Си Цзиньпин планирует в Европе вести переговоры на темы, касающиися российско-украинской войны и китайской экономики, считает политический эксперт Андрей Городницкий.

Си Цзиньпин впервые посетит Европу. Фото из открытых источников

"Си Цзиньпин планирует визит в Париж к новоиспеченному лидеру Европы Эмманюэлю Макрону. Скорее всего, глава Китая в ходе поездки озвучит просьбу своего вассала Владимира Путина, чтобы российского диктатора взяли в "песочницу" на переговоры о мире", — подчеркнул политолог.

Эксперт отметил, что вторая российско-чеченская война показала, что с россиянами не стоит договариваться о мире, поскольку какие-либо договоренности с РФ без закрепления субъектной физической мощью будут "филькиной грамотой".

Кроме того, по словам Андрея Городницкого, Китай хочет перезагрузить экономические отношения с Европой и планирует инвестировать средства в европейскую экономику, в частности, в заводы по производству автомобилей, которые быстрыми темпами завоевывают мир.

"Через несколько лет от мощностей Китая останется разве что история, поэтому Си Цзиньпин спешит как можно быстрее достигнуть договоренностей, которые принесут выгоду китайской экономике", — добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна – агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Россия может восстановить свой военный потенциал, чтобы уже в 2026 году напасть на страны НАТО. Президент Польши считает, что из-за угрозы России НАТО должна увеличить необходимый порог расходов стран на оборону с 2% до 3% ВВП.