Лидер Китая выступит с речью в годовщину вторжения РФ в Украину: о чем заявит Си Цзиньпин

Глава КНР Си Цзиньпин планирует выступить с "речью о мире". Ожидается, что он обратится в годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

О планах Си Цзиньпина рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Вчера в Риме он встретился с главным китайским дипломатом Ван И, который и проинформировал о намерении лидера.

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Стоит напомнить, что Китай не осудил российское вторжение в Украину и занял молчаливую позицию. Пекин открыто не поддерживал Россию, однако после февраля прошлого года усилил торговые связи с ней. Также официальные представители Китая неоднократно публично критиковали Запад за поставки вооружения в Украину, что, по мнению Пекина, ведет не к миру, а к усилению эскалации вовйне.

Также отметим, что главный дипломат Китая Ван I находится с визитом в Европе. Он уже посетил Францию и Италию, а сегодня примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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