Макрон и Байден хотят привлечь азиатскую страну для ускоренного прекращения войны в Украине

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Slava Kot
Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили возможность привлечь Китай, чтобы ускорить процесс завершения войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.
Эммануэль Макрон и Джо Байден. Фото из открытых источников
Телефонный разговор между президентом Франции и президентом США состоялся накануне визита Эммануэля Макрона в Китай.
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Французский лидер должен находиться в Китае с 5 по 7 апреля. Президент Франции будет говорить с Си Цзиньпином о двусторонних отношениях между странами, а также о войне в Украине. В официальном сообщении из Офиса президента Франции говорится, что Китай может способствовать совместным усилиям для решения проблем между глобальным югом и севером.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время голосования в Совете ООН по правам человека о продолжении деятельности Комиссии по военным преступлениям России в Украине две страны проголосовали против такого решения. Несмотря на это решение, было принято большинством голосов. Среди стран, которые высказались против, были: Китай, Эритрея. Российская Федерация не присутствовала на голосовании. Совет ООН по правам человека не имеет юридически обязательных полномочий, однако его расследование и доказательства передаются судам, обладающим такими полномочиями.
Также "Комментарии" писали, что Китай предупредил США о подрыве своего суверенитета и территориальной целостности из-за встречи с лидером Тайваня.
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