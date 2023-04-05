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Макрон и Байден хотят привлечь азиатскую страну для ускоренного прекращения войны в Украине

Президент США и президент Франции хотят привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине.

сегодня, 12:27
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Автор:

Slava Kot

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили возможность привлечь Китай, чтобы ускорить процесс завершения войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Макрон и Байден хотят привлечь азиатскую страну для ускоренного прекращения войны в Украине

Эммануэль Макрон и Джо Байден. Фото из открытых источников

Телефонный разговор между президентом Франции и президентом США состоялся накануне визита Эммануэля Макрона в Китай.


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"Лидеры двух стран отметили свою общую готовность привлечь Китай к ускорению завершения войны в Украине и принять участие в развитии устойчивого мира в регионе", – говорится в заявлении офиса Макрона.

Французский лидер должен находиться в Китае с 5 по 7 апреля. Президент Франции будет говорить с Си Цзиньпином о двусторонних отношениях между странами, а также о войне в Украине. В официальном сообщении из Офиса президента Франции говорится, что Китай может способствовать совместным усилиям для решения проблем между глобальным югом и севером.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время голосования в Совете ООН по правам человека   о продолжении деятельности Комиссии по военным преступлениям России в Украине две страны проголосовали против такого решения. Несмотря на это решение, было принято большинством голосов. Среди стран, которые высказались против, были: Китай, Эритрея. Российская Федерация не присутствовала на голосовании. Совет ООН по правам человека не имеет юридически обязательных полномочий, однако его расследование и доказательства передаются судам, обладающим такими полномочиями.

Также "Комментарии" писали, что Китай предупредил США о подрыве своего суверенитета и территориальной целостности из-за встречи с лидером Тайваня.



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Источник: https://www.reuters.com/world/macron-biden-want-engage-china-end-war-ukraine-elysee-says-2023-04-05/
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