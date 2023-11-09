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Маленькая Эстония расстроила великий Китай: Пекин показывает свое недовольство

В КНР резко раскритиковали Эстонию из-за несоблюдения правила одного Китая и попытки наладить отношения с Тайванем.

сегодня, 11:11
Автор:
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Slava Kot
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Китай начал оказывать дипломатическое давление на Эстонию, и критически высказался о намерении европейской страны открыть офис в столице Тайваня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Маленькая Эстония расстроила великий Китай: Пекин показывает свое недовольство

Китай усиливает давление на Эстонию. Фото из открытых источников

Эстония объявила о намерении Тайваня открыть офис в своей стране. Кроме того, эстонские власти расследуют причастность судна с флагом Гонконга к повреждению подводного газопровода между Финляндией и Эстонией.


Такие действия возмутили Китай, заявивший, что Эстония не придерживается дипломатических принципов.

"Китай призывает эстонскую сторону соблюдать принцип политики одного Китая и воздержаться от разрешения Тайваня создавать любые официальные организации", — заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

Когда другая балтийская страна — Литва, разрешила открыть офис в своей стране, Китай ввел эмбарго против нее.

Эстония отреагировала на критику Китая и указывает, что не нарушила никаких дипломатических принципов.

"Как и многие другие страны ЕС, Эстония готова согласиться на создание недипломатического экономического или культурного представительства Тайбэя с целью содействия таким отношениям", — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Напомним, что КНР и Республика Китай (Тайвань) считают себя "настоящим Китаем". Согласно этому принципу, если страна признает официально одну из стран, она автоматически должна разорвать дипломатические отношения с другой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала страну, которая может надавить на Россию и остановит войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Китай бросил Россию в важной отрасли. Китайская компания выгнала Россию из совместного проекта по строительству самолета, который должен стать конкурентом Airbus и Boeing.



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Источник: https://www.politico.eu/article/china-warns-estonia-ditch-plan-taiwan-office/
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