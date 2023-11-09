Маленькая Эстония расстроила великий Китай: Пекин показывает свое недовольство

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Slava Kot
Китай начал оказывать дипломатическое давление на Эстонию, и критически высказался о намерении европейской страны открыть офис в столице Тайваня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Китай усиливает давление на Эстонию. Фото из открытых источников
Эстония объявила о намерении Тайваня открыть офис в своей стране. Кроме того, эстонские власти расследуют причастность судна с флагом Гонконга к повреждению подводного газопровода между Финляндией и Эстонией.
Такие действия возмутили Китай, заявивший, что Эстония не придерживается дипломатических принципов.
Когда другая балтийская страна — Литва, разрешила открыть офис в своей стране, Китай ввел эмбарго против нее.
Эстония отреагировала на критику Китая и указывает, что не нарушила никаких дипломатических принципов.
Напомним, что КНР и Республика Китай (Тайвань) считают себя "настоящим Китаем". Согласно этому принципу, если страна признает официально одну из стран, она автоматически должна разорвать дипломатические отношения с другой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала страну, которая может надавить на Россию и остановит войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Китай бросил Россию в важной отрасли. Китайская компания выгнала Россию из совместного проекта по строительству самолета, который должен стать конкурентом Airbus и Boeing.
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