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Масштабный оползень в Китае: есть погибшие

15 человек пропали без вести, двое погибли

сегодня, 09:43
Автор:

Антон Рудак

Вследствие масштабного оползня в провинции Сычуань на юго-востоке Китая погибли два человека, еще 15 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает издание "Синьхуа".

Масштабный оползень в Китае: есть погибшие

Оползни в Китае, фото "Синьхуа"

Оползень вызвал сильный ливень, который прошел в воскресенье утром в городе Яань, провинции Тяньцюань. 62 человека попали в ловушку. Из них 50 нашли, двое погибли, остальные считаются пропавшими без вести. Их поиски тоже продолжаются. Чтобы найти остальных людей, местные власти вывели 700 спасателей и 70 единиц техники. Дороги, находящиеся вблизи места происшествия, перекрыли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай запустил космический корабль. 20 сентября в 15:10 по местному времени КНР успешно осуществила запуск космической ракеты под названием "Чанчжэн-7" с космическим кораблем "Тяньчжоу-3". Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан, который расположен в китайской провинции Хайнань на юге страны. Корабль отправился к орбитальной станции "Тяньгун". Сообщается, что на борту "Тяньчжоу-3" находится топливо и оборудование для экипажа космического корабля "Шэньчжоу-13". Планируется, что его отправка на орбитальную станцию состоится уже в следующем месяце. На борту корабля будут находиться три тайконавта.

Также политолог-международник Максим Яли считает , что углубление сотрудничества Украины с Китаем должна стать одним из ключевых приоритетов действующей власти. По словам Яли, недавнее блокирование китайской компанией Xiaomi своих смартфонов в оккупированном Крыму свидетельствуют о том, что Пекин поддерживает Киев в вопросе территориальной целостности Украины не только на словах, но и на деле. Политолог убежден, что подобный шаг Китая однозначно следует рассматривать как шаг навстречу и готовность углублять и расширять двусторонние отношения.



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Источник: http://www.news.cn/english/2021-09/26/c_1310210877.htm
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