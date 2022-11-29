Массовые протесты в Китае: о чем говорит происходящее – почему это звоночек Си Цзиньпину

Китай охвачен массовыми протестами. Как говорится в материале CNN, их участники, которые изначально вышли на улицы, выступая против жесткого карантина, начали уже выдвигать и политические требования, в том числе – касательно отставки лидера коммунистической партии и ее лидеру Си Цзиньпина. О чем говорит происходящее? Какие есть варианты развития событий? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Протесты в Китае. Фото: из открытых источников

Китайская власть настолько боится, что ситуация выйдет из-под контроля, что прибегает к неоправданно жестким ограничениям

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля отмечает, что информация о ситуации в Китае – фрагментарная. И в различных интерпретациях, которые не обязательно отображают суть происходящего.

"В целом же, если говорить об общей картине, имеют место серьезные акции протеста. Первопричина в том, что используемые в КНР регламенты относительно реагирования на ковид выглядят необоснованно жесткими. Изоляция территории, тотальное тестирование – это похоже на какой-то сюрреализм. Китайская власть настолько боится, что ситуация выйдет из-под контроля, что прибегает к неоправданно жестким ограничениям. Следствием этого стал инцидент с пожаром в городе Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район), когда погибли 10 человек, заблокированных в многоэтажке. Градус протестных настроений вырос", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что есть определенная попытка со стороны оппозиционных групп, используя эту трагедию, выступить против Си Цзиньпиня и той политики, которую проводит сейчас Китай во главе с ним.

"Думаю, китайская власть удержит ситуацию под контролем. Требования об отставке Си Цзиньпиня – не основные. Это мнение лишь одной из групп участников протестов. В истории со смертоносным пожаром будет проведено расследование, найдут виновных. Отдельным группам протестующих не удастся связать это всё с Си и политикой как таковой", – прогнозирует Владимир Воля.

По его словам, применение жестких карантинных мер китайскими властями в какой-то мере объясняется боязнью за инвестиционный климат. А именно – что, если ковид вырвется на гораздо большую территорию, будет приостановлена экономическая деятельность в куда больших масштабах, чем сейчас. Потому, поясняет он, официальный Пекин и прибегает к локальным, но тотальным карантинам.

"Учитывая, что с начала 2020 года КНР живет в таком жестком режиме, это оказывает масштабной психологическое давление на китайского общество, вызывая недовольство. И инцидент, подобный том, что случился в Урумчи, становится катализатором протестов. Однако, – подчеркивает Владимир Воля, – политическая составляющая выглядит в данном случае незначительной. Если бы именно политические требования стали главными в этом протесте, он распространился бы на гораздо большую территорию КНР. И западные и некоторые другие страны высказывались бы тогда за поддержку демократии, критикуя китайские власти за разгон демонстраций. Но так как именно политический акций нет (это скорее коронавирусно-протестный кризис), не стоит ожидать и кардинального ухудшения ситуации для китайской власти, а также обострения противостояния КНР с Западом".

Нынешние события – это, конечно, звоночек для власти, что политику надо менять

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос акцентирует, что состояние нулевой толерантности к ковиду, введенное китайским правительством (сторонником чего является сам Си), вызывает, чем дальше – тем больше раздражения у населения.

"Насколько я помню, раньше также в разных провинциях были беспорядки. Но нынешние события – это, конечно, звоночек для власти, что политику надо менять", – считает эксперт.

Правда сложно представить, что протесты могут повлечь за собой изменения, отмечает Игорь Семволос. Скорее наоборот – они приведут к репрессиям. А уж дальше можно будет делать какие-то выводы, заключает эксперт.

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