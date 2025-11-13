Мать 9-х детей хочет родить еще: она планирует собрать коллекцию со всех знаков зодиака

В Китае женщина, которая уже родила девять детей, заявила, что планирует продолжать до тех пор, пока не будет ребенка с каждым из 12 знаков китайского зодиака. Ее цель "собрать полную коллекцию" и не "упустить хорошие гены мужа".

Женщина планирует родить детей всех знаков зодиака. Фото из открытых источников

33-летняя Тянь Дунся из провинции Чжэцзян стала популярной после оглашения своих планов на сбор "коллекции" детей по знакам зодиака. Как объясняет Тянь Дунся, она не хочет "расходовать" хорошие гены своего мужа. Кроме того, женщина ожидает, что ее дети последуют ее примеру и также создадут большие семьи. Она надеется, что у нее когда-нибудь будет 81 внук.

Пара познакомилась еще в 2008 году, а в 2010-м, в год Тигра, вышла замуж. С тех пор у них родилось девять детей, из которых пятеро парней и четверо девушек. Младший сын появился на свет в ноябре 2022 года, также в год Тигра. Таким образом, у пары состоялся повтор. Однако женщина не планирует останавливаться и ожидает родить 10-го ребенка в следующем году.

В настоящее время у "зодиакальной коллекции" семьи не хватает пяти знаков китайского зодиака: Быка, Кролика, Змеи, Лошади и Козы.

Тянь Дунся является генеральным менеджером бизнес-компании, тогда как ее 36-летний муж Чжао Ваньлун занимает должность основателя и генерального директора компании по производству источников питания. По информации СМИ, их годовая прибыль достигает примерно 55 миллионов долларов. Супруги живут в двухэтажной вилле площадью более 2 тысяч квадратных метров, где им помогают шесть нянь и диетолог.

