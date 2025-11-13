Матір 9-х дітей хоче народити ще: вона планує зібрати колекцію з усіх знаків зодіаку

У Китаї жінка, яка вже народила дев’ятьох дітей, заявила, що планує продовжувати допоки не матиме дитину з кожним із 12 знаків китайського зодіаку. Її мета "зібрати повну колекцію" та не "змарнувати добрі гени чоловіка".

Жінка планує народити дітей усіх знаків зодіаку. Фото з відкритих джерел

33-річна Тянь Дунся із провінції Чжецзян стала популярною після оголошення своїх планів на збір "колекції" дітей за знаками зодіаку. Як пояснює Тянь Дунся, вона не хоче "розтратити" хороші гени свого чоловіка. Крім того, жінка очікує, що її діти візьмуть приклад з неї та також створять великі родини. Вона сподівається, що у неї колись буде 81 онук.

Пара познайомилася ще 2008 року, а у 2010-му, у рік Тигра, одружилася. Відтоді в них народилося дев’ятеро дітей, з яких п’ятеро хлопців і четверо дівчат. Наймолодший син з’явився на світ у листопаді 2022 року, також у рік Тигра. Таким чином у пари відбувся повтор. Однак жінка не планує зупинятися і очікує народити 10-ту дитину у наступному році.

Нині у "зодіакальній колекції" сім’ї не вистачає п’яти знаків китайського зодіаку: Бика, Кролика, Змії, Коня та Кози.

Тянь Дунся є генеральною менеджеркою бізнес-компанії, тоді як її 36-річний чоловік Чжао Ваньлун займає посаду засновника і генерального директора компанії з виробництва джерел живлення. За інформацією ЗМІ, їхній річний прибуток сягає приблизно 55 мільйонів доларів. Подружжя живе у двоповерховій віллі площею понад 2 тисячі квадратних метрів, де їм допомагають шість нянь і дієтолог.

