Международное недоразумение: китайская теннисистка Пэн отрицает обвинения в сексуальном насилии

Звезда китайского тенниса Пэн Шуай заявила в воскресенье, 19 декабря, что никогда никого не обвиняла в сексуальном насилии и что публикация в социальных сетях, которую она опубликовала в начале прошлого месяца, была неправильно понятна. Об этом сообщает Reuters.

Пэн Шуай - Reuters

Благополучие Пэн вызвало беспокойство мирового теннисного сообщества и правозащитных групп, когда она, казалось, утверждала, что бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли в прошлом совершил над ней сексуальное насилие. После этого поста она отсутствовала в публичном доступе почти три недели.

"Во-первых, мне нужно отметить один чрезвычайно важный момент, я никогда не говорила и не писала, что кто-то совершал надо мной сексуальное насилие, я должна четко подчеркнуть это", – сказала Пэн в видео, опубликованном Lianhe Zaobao, сингапурским медиа.

Замечания Пэн в воскресенье, 19 декабря, стали первыми, когда оно публично обратилось к этому вопросу. Пэн сказала, что ее публикация на Weibo (социальной сети, похожей на Twitter, которую быстро удалили), была "частным делом".

35-летняя Пэн сказала в видео, что "у людей много недоразумений" по поводу ее публикации в Weibo. Пэн не обозначила детали.

Reuters не может связаться с Пэн с момента ее публикации в Weibo.

Женская теннисная ассоциация, которая в начале этого месяца заявила, что немедленно приостановит турниры в Китае из-за обеспокоенности обращением Пэн и безопасностью других игроков, продолжала призывать к расследованию.

"Было снова приятно видеть Пэн Шуай в публичной обстановке, и мы, безусловно, надеемся, что у нее все хорошо. Как мы постоянно отмечали, эти выступления не смягчают и не решают значительных беспокойств WTA по поводу ее благополучия и способности общаться без цензуры или принуждения. Мы остаемся непоколебимыми в своем призыве к полному, справедливому и прозрачному расследованию, без цензуры, ее обвинений в сексуальном насилии, что стало причиной нашей первоначальной обеспокоенности ", – говорится в заявлении WTA, базирующемся во Флориде.

Китай прямо не прокомментировал первоначальный пост Пэн, но после решения WTA о приостановлении турниров в Китае заявил, что "против политизации спорта".

Чжан не комментировал этот вопрос.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай заявляет, что бойкоты не повлияют на успех Олимпиады, ведь большинство стран все же поддержало мероприятие.

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