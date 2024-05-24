У Китая уже есть причина, чтобы проигнорировать саммит мира: СМИ раскрыли детали

Китай может отказаться даже от того, чтобы делегировать на Глобальный саммит мира по Украине главного дипломата КНР Ван И. Причина игнорирования может быть в том, что Ван И в это ж время должен будет принять участие во встрече БРИКС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Глава МИД Китая Ван И. Фото: Getty Images

В материале говорится, что два высокопоставленных дипломата ЕС сообщили, что Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, что и мирную конференцию по Украине, организованную в Швейцарии.

По словам дипломатов, встреча в Москве пройдет на уровне министров иностранных дел, что, если это подтвердится, означает, что Китай не будет направлять на швейцарскую встречу своего главного посланника Ван И.

Пекин ранее сообщил дипломатам Европейского Союза, что они не будут склонны направлять высокопоставленных представителей на швейцарское мероприятие, если Россия не будет приглашена.

Помимо России и Китая, в БРИКС также входят Бразилия, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

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