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МИД Китая спросили о присутствии войск КНДР в Украине: неожиданная реакция

Китай настаивает на необходимости деэскалации всех сторон на войне в Украине

22 октября 2024, 16:07 comments3312
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Slava Kot

Министерство иностранных дел Китая избегает комментариев по поводу присутствия военных Северной Кореи на войне в Украине. В КНР утверждают, что Пекин поддерживает деэскалацию "украинского кризиса" — именно так в Китае называют российскую войну против Украины.

МИД Китая спросили о присутствии войск КНДР в Украине: неожиданная реакция

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", во время брифинга Министерство иностранных дел Китая журналисты трижды спросили спикера ведомства Линь Цзяня о присутствии войск КНДР в Украине. Журналисты попросили объяснить представителя МИД КНР, как эта ситуация соотносятся с постоянными призывами Китая о деэскалации, а также спросили, будет ли этот вопрос обсуждать Си Цзиньпин на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" последовательна и четка. Мы надеемся, что все стороны будут работать для деэскалации и будут отданы политическому урегулированию", — ответил трижды Линь Цзянь.

Напомним, что первые сообщения о присутствии северокорейских солдат на войне в Украине появились в начале октября, когда стало известно, что во время ракетного удара по позициям россиян в Донецкой области погибли шесть офицеров КНДР.

Впоследствии южнокорейская и украинская разведка сообщили, что войска КНДР проходят учения на территории РФ, чтобы затем отправиться на войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский прокомментировал информацию о войсках Северной Кореи на войне в Украине. По его словам, уже фиксировались случаи присутствия офицеров КНДР на оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали о первой официальной реакции Северной Кореи на ее войска на войне в Украине.



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