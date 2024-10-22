МИД Китая спросили о присутствии войск КНДР в Украине: неожиданная реакция

Министерство иностранных дел Китая избегает комментариев по поводу присутствия военных Северной Кореи на войне в Украине. В КНР утверждают, что Пекин поддерживает деэскалацию "украинского кризиса" — именно так в Китае называют российскую войну против Украины.



Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", во время брифинга Министерство иностранных дел Китая журналисты трижды спросили спикера ведомства Линь Цзяня о присутствии войск КНДР в Украине. Журналисты попросили объяснить представителя МИД КНР, как эта ситуация соотносятся с постоянными призывами Китая о деэскалации, а также спросили, будет ли этот вопрос обсуждать Си Цзиньпин на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" последовательна и четка. Мы надеемся, что все стороны будут работать для деэскалации и будут отданы политическому урегулированию", — ответил трижды Линь Цзянь.

Напомним, что первые сообщения о присутствии северокорейских солдат на войне в Украине появились в начале октября, когда стало известно, что во время ракетного удара по позициям россиян в Донецкой области погибли шесть офицеров КНДР.

Впоследствии южнокорейская и украинская разведка сообщили, что войска КНДР проходят учения на территории РФ, чтобы затем отправиться на войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский прокомментировал информацию о войсках Северной Кореи на войне в Украине. По его словам, уже фиксировались случаи присутствия офицеров КНДР на оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали о первой официальной реакции Северной Кореи на ее войска на войне в Украине.

