Мир может двигаться дальше без США: Си Цзиньпин сделал настораживающее заявление

Глава КНР Си Цзиньпин считает, что влияние США на геополитическую ситуацию продолжает ослабевать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении председателя КНР в соцсети X.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Мир может двигаться дальше без Соединенных Штатов", — заявил Си Цзиньпин.

Глава Китая обратил внимание, что еще 100 лет назад Британская империя доминировала в мировой торговле, владея более 20% мирового богатства. Он также напомнил, что 200 лет назад Франция не имела равных себе на европейской арене, а ее армия внушала страх врагам.

"400 лет назад испанская корона господствовала от Манилы до Мексики, ее сокровищницы стонали от серебра и шелка. Короли думали, что их слава будет вечной", — добавил Си Цзиньпин.

По его мнению, несмотря на все прошлые успехи, каждая из этих империй спустя какое-то время потеряла свое величество. Он подчеркнул, что их власть становилась слабее, а влияние начало мигрировать.

Глава КНР добавил, что если США потеряют уважение мира, то поймут, что "мир всегда движется дальше".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал главу КНР Си Цзиньпина "чрезвычайно сложного для заключения договоренностей". Такая характеристика прозвучала на фоне обострения напряженности между США и Китаем из-за обвинений со стороны Вашингтона в нарушении торгового перемирия, подписанного в прошлом месяце в Женеве. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Мне нравится президент Си из Китая, всегда нравился и всегда будет, но он очень жесткий и чрезвычайно тяжелый для заключения сделок!" — написал Трамп на своей платформе Truth Social.



