Может ли Китай остановить войну в Украине: какие рычаги влияния есть у Пекина

Китай стал глобальным центром принятия решений, способным влиять на продолжение или прекращение войны в Украине, считает политический эксперт Валерий Клочок.

Китай стал глобальным центром принятия решений. Фото из открытых источников

По словам политолога, в настоящее время Китай активно занимается возобновлением роста своей экономики, для чего усиливает сотрудничество со странами Европы.

"Перед Китаем встал вопрос экономического роста, который начал восстанавливаться. Китайская экономика уже не падает. Си Цзиньпин проявляет невероятную активность в переговорах с мировым бизнесом. Вопрос инвестиций и конкуренции с Индией стоит для Си Цзиньпина очень остро. Китай нашел огромное количество союзников в Европе. Одним из главных союзников является Эммануэль Макрон, сейчас лоббирующий в Европе интересы Китая. Не зря в начале мая Си Цзиньпин улетит во Францию", – рассказал Валерий Клочок.

Политэксперт отметил, что в контексте усиления сотрудничества с европейскими странами Китай может быть заинтересован в создании условий для прекращения огня в Украине.

"Невозможно не замечать, что Китай взял на себя инициативу по вопросу проведения предстоящего саммита мира, который не обязательно состоится в Швейцарии, поскольку Пекин предлагает свой саммит мира. Китай пока не уточнил, на какой саммит мира он готов приехать вместе с Россией", – сказал эксперт.

По мнению политолога, формат обеспечения гарантий прекращения боевых действий может предусматривать размещение китайских военнослужащих на линии фронта со стороны российкой армии, а французских военных — со стороны Украины. В то же время, добавил он, открытым остается вопрос роли США в таком формате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.