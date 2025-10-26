Муж и жена настолько схожи, что их часто путают (ФОТО)

Молодая пара из китайской провинции Гуандун Лян Цайю и Хэ Сяньшэн удивила пользователей социальных сетей своим невероятным внешним сходством. Молодые люди настолько похожи друг на друга, что зрители часто предполагают, что они близнецы.

20-летние Лян Цайю и Хэ Сяньшэн управляют магазином фитотерапии в городе Дунгуань. Они оба происходят из семей с многолетним опытом традиционной китайской медицины и открыли собственный магазин. Им было непросто развивать собственный бизнес, однако прорыв произошел, когда пара начала снимать рекламные ролики на Douyin, китайском аналоге TikTok.

Муж и жена настолько похожи, что их часто путают

Чтобы подчеркнуть свое сходство, Лян убедила мужа одеваться в одинаковую одежду и сниматься в забавных видео. Иногда обмениваются ролями, демонстрируя зрителям схожесть черт лица и мимики. По словам Лян, их внешнее сходство выросло со временем.

"Когда мы впервые встретились, я совсем не думала, что мы похожи. Только прожив вместе несколько лет, я постепенно поняла, что мы больше похожи друг на друга. Последние два года мы были вместе почти круглосуточно, работали, ели и отдыхали вместе. Думаю, именно поэтому мы стали все больше похожи", — считает Лян.

Видео пары быстро стали вирусными. Пользователи социальных сетей шутят об их сходстве, предлагая сделать тест ДНК, а иногда называют их "идентичными близнецами". Некоторые отмечают, что совпадают даже мельчайшие детали, как, например, складки подбородка.

