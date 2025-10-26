Чоловік і дружина настільки схожі, що їх часто плутають (ФОТО)

Молода пара з китайської провінції Гуандун Лян Цайю та Хе Сяньшен здивувала користувачів соціальних мереж своєю неймовірною зовнішньою схожістю. Молоді люди настільки подібні один на одного, що глядачі часто припускають, ніби вони близнюки.

Лян Цайю та Хе Сяньшен з Китаю. Фото з відкритих джерел

20-річні Лян Цайю та Хе Сяньшен керують магазином фітотерапії у місті Дунгуань. Вони обидва походять із родин з багаторічним досвідом у традиційній китайській медицині та відкрили власний магазин. Проте на початку їм було непросто розвивати власний бізнес, однак прорив відбувся, коли пара почала знімати рекламні ролики на Douyin, китайському аналогу TikTok.

Чоловік і дружина настільки схожі, що їх часто плутають

Щоб підкреслити свою схожість, Лян переконала чоловіка одягатися в однаковий одяг і зніматися у кумедних відео. Іноді обмінюються ролями, демонструючи глядачам схожість рис обличчя та міміки. За словами Лян, їхня зовнішня подібність зросла з часом.

"Коли ми вперше зустрілися, я зовсім не думала, що ми схожі. Лише проживши разом кілька років, я поступово зрозуміла, що ми більше схожі одне на одного. Останні два роки ми були разом майже цілодобово, працювали, їли та відпочивали разом. Гадаю, саме тому ми стали дедалі більше схожими", — вважає Лян.

Відео пари швидко стали вірусними. Користувачі соціальних мереж жартують про їхню схожість, пропонуючи зробити тест ДНК, а інколи називають їх "ідентичними близнюками". Деякі відзначають, що збігаються навіть дрібні деталі, як, наприклад, складки підборіддя.

Лян Цайю та Хе Сяньшен з Китаю

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що сестри-близнюки вийшли заміж за братів-близнюків. Як виглядають їх діти.

Також "Коментарі" писали про знаменитостей, які схожі як дві краплі води.