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На что Пекин делает ставку в войне РФ против Украины: в США указали на важную деталь

Пекин всячески дает понять, что не хочет поражения РФ в войне в Украине

12 июля 2025, 10:00
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал главе европейской дипломатии Кайе Каллас, что Пекин не сможет смириться с поражением России в войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На что Пекин делает ставку в войне РФ против Украины: в США указали на важную деталь

Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: из открытых источников

"Это противоречит публичным заявлениям КНР о нейтралитете в данной войне", — отмечают американские аналитики.

Уточняется, что 2 июля Ван И встретился с Кайей Каллас в Брюсселе. Он сказал, что Пекин не хочет поражения России в войне, поскольку в таком случае США могли бы переключить свое внимание на противодействие КНР.

При этом глава МИД КНР категорически отрицал, что Пекин оказывает финансовую или военную поддержку России, намекнув, что РФ уже победила бы в войне, если бы это было так. По словам аналитиков, эти заявления не были включены в официальные отчеты ЕС и КНР о встрече.

Представитель МИД КНР Мао Нин не подтвердила и не опровергла информацию о том, что Ван И сделал подобные заявления. Она лишь повторила, будто "Китай не является стороной в украинском конфликте", и что Пекин выступает за дипломатическое решение.

"Заявления Ван И разъясняют, что Пекин и Москва рассматривают свое будущее как взаимосвязанное. Это свидетельствует о несостоятельности политики, основанной на отделении России от КНР с целью концентрации внимания на Индо-Тихоокеанском регионе", — подытожили в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ появилась новость о том, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил в среду главному дипломату ЕС, что Пекин не может позволить себе допустить проигрыш России в войне против Украины, поскольку боится, что США в таком случае переключат все свое внимание на Пекин. О чем говорит такая новость для Украины? Есть ли вероятность, что Китай будет еще активнее поддерживать РФ в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/china-taiwan-weekly-update-july-11-2025
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