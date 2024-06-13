Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов прекратить односторонние санкции против России, в которые в том числе включены и компании, и физические лица из КНР. В частности, об этом заявил официальный представитель МИД азиатской республики Линь Цзянь.

Китай и Россия

"Настаиваем на том, что Соединенные Штаты должны немедленно прекратить злоупотреблять противозаконными санкциями", — заявил китайский дипломат.

По словам представителя ведомства, Пекин в связи с новыми рестрикциями примет меры, чтобы защитить права китайских компаний и индивидуальных лиц.

Помимо этого, представитель МИД КНР также указал на то, что подобное экономическое давление на фирмы и граждан страны со стороны США необоснованно, так как Пекин непричастен к украинскому конфликту.

"Мы совершенно не приемлем клевету и давление [со стороны Вашингтона], как и попытки переложить ответственность на плечи других", — добавил Линь Цзянь.

В то же время спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Кремль думает над тем, как ответить на те санкции, которые против него ввели Соединенные Штаты.

"Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам", - сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Минфин США 12 июня ввел против России "адские санкции". К примеру, после наложения американских санкций Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня и остановке всех торгов инструментами с расчетами в долларах и евро.

При этом есть мнение, что перед выборами, Штаты перешли к более активным действиям, которыми хотят заставить Россию договариваться о прекращении войны.





