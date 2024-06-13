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Ткачик Олеся
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов прекратить односторонние санкции против России, в которые в том числе включены и компании, и физические лица из КНР. В частности, об этом заявил официальный представитель МИД азиатской республики Линь Цзянь.
Китай и Россия
По словам представителя ведомства, Пекин в связи с новыми рестрикциями примет меры, чтобы защитить права китайских компаний и индивидуальных лиц.
Помимо этого, представитель МИД КНР также указал на то, что подобное экономическое давление на фирмы и граждан страны со стороны США необоснованно, так как Пекин непричастен к украинскому конфликту.
В то же время спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Кремль думает над тем, как ответить на те санкции, которые против него ввели Соединенные Штаты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Минфин США 12 июня ввел против России "адские санкции". К примеру, после наложения американских санкций Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня и остановке всех торгов инструментами с расчетами в долларах и евро.
При этом есть мнение, что перед выборами, Штаты перешли к более активным действиям, которыми хотят заставить Россию договариваться о прекращении войны.
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