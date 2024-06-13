США перешли к активным действиям: будут «нагибать» РФ и Украину на договоренности

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Ткачик Олеся
По словам члена Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексея Паныча, если сложить тайминг предоставления Украине F-16, с которыми тянули так, чтобы первые были этим летом, не раньше и не позже, со временем новых американских санкций в части п/з (с сентября), то вытекают определенные выводы.
Джо Байден
По его словам, Украину ждет "очень интересная осень".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Минфин США 12 июня ввел против России "адские санкции". К примеру, после наложения американских санкций Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня и остановке всех торгов инструментами с расчетами в долларах и евро.
Одной из первых на новые санкции против России отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая пригрозила ответом для США. По ее словам, РФ как всегда в подобных случаях не оставит без ответа агрессивные действия США, однако не указала, каким именно будет ответ Москвы. Также новые ограничения прокомментировал российский посол в США Анатолий Антонов, который, как и Захарова, без конкретики анонсировал ответ на действия Соединенных Штатов.
В свою очередь Дмитрий Медведев заявил , что США и их союзники введением новых санкций против России объявили "войну без правил", поэтому Кремль решительно ответит Западу.
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Ігор
сегодня, 11:35
Треба відокремлювати Фюрера з корумпованою Хунтою окремо, Україну окремо. Це різні речі чужі один одному. Достатньо нагнути обрізаних узурпаторів до проведення виборів і одразу все почне вирішуватись.