США перешли к активным действиям: будут «нагибать» РФ и Украину на договоренности

По словам члена Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексея Паныча, если сложить тайминг предоставления Украине F-16, с которыми тянули так, чтобы первые были этим летом, не раньше и не позже, со временем новых американских санкций в части п/з (с сентября), то вытекают определенные выводы.

Джо Байден

"Создается впечатление, что Россию хотят, с Путиным или без, дожать до какой-то договоренности о завершении войны как раз под выборы в США, чтобы у Байдена был этот козырь. Мол, договаривайтесь сейчас, потому что дальше, как видите, все будет резко хуже. И так разрулить вопросы без риска большой бучи типа WWIII. Если да, то и Украину, конечно, нагнут под это тоже",

– заявил Паныч.

По его словам, Украину ждет "очень интересная осень".

"Большая игра медленно приближается к кульминации",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Минфин США 12 июня ввел против России "адские санкции". К примеру, после наложения американских санкций Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня и остановке всех торгов инструментами с расчетами в долларах и евро.

Одной из первых на новые санкции против России отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая пригрозила ответом для США. По ее словам, РФ как всегда в подобных случаях не оставит без ответа агрессивные действия США, однако не указала, каким именно будет ответ Москвы. Также новые ограничения прокомментировал российский посол в США Анатолий Антонов, который, как и Захарова, без конкретики анонсировал ответ на действия Соединенных Штатов.

В свою очередь Дмитрий Медведев заявил , что США и их союзники введением новых санкций против России объявили "войну без правил", поэтому Кремль решительно ответит Западу.



