На фоне угроз РФ нанести удары по Киеву в Китае сделали важное заявление о прекращении войны

Министерство иностранных дел Китая, реагируя на заявления Москвы о возможных массированных ударах по Киеву, призвало все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации боевых действий. При этом официальных комментариев относительно возможной эвакуации персонала китайского посольства из украинской столицы не поступало. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин на вопросы журналистов.

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса (так в КНР официально называют российскую войну против Украины. — Ред.) последовательна и четка. Мы считаем, что только диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом урегулирования конфликта", — сказала Мао в ответ на просьбу прокомментировать новые угрозы Москвы по поводу эскалации войны в Украине массированными ракетными ударами по Киеву.

Дипломат уже традиционно высказала абстрактный призыв ко всем сторонам воздерживаться от усиления боевых действий и возобновить переговорный процесс.

"Мы призываем соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров", — отметила она.

