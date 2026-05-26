На тлі загроз РФ завдати ударів по Києву в Китаї зробили важливу заяву про припинення війни

Кравцев Сергей
Міністерство закордонних справ Китаю, реагуючи на заяви Москви про можливі масовані удари по Києву, закликало всі сторони утриматися від подальшої ескалації бойових дій. При цьому офіційних коментарів щодо можливої евакуації персоналу китайського посольства з української столиці не надходило. Про це йдеться у відповіді прес-секретаря МЗС КНР Мао Нін на запитання журналістів.
Дипломат уже традиційно висловив абстрактний заклик до всіх сторін утримуватись від посилення бойових дій та відновити переговорний процес.
