На тлі загроз РФ завдати ударів по Києву в Китаї зробили важливу заяву про припинення війни

Міністерство закордонних справ Китаю, реагуючи на заяви Москви про можливі масовані удари по Києву, закликало всі сторони утриматися від подальшої ескалації бойових дій. При цьому офіційних коментарів щодо можливої евакуації персоналу китайського посольства з української столиці не надходило. Про це йдеться у відповіді прес-секретаря МЗС КНР Мао Нін на запитання журналістів.

"Позиція Китаю в питанні української кризи (так у КНР офіційно називають російську війну проти України. — Ред.) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", — сказала Мао на прохання прокоментувати нові погрози Москви із приводу ескалації війни в Україні масованими ракетними атаками на Київ.

Дипломат уже традиційно висловив абстрактний заклик до всіх сторін утримуватись від посилення бойових дій та відновити переговорний процес.

"Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації та створення умов для відновлення діалогу та переговорів", — зазначила вона.

