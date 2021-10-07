На Тайване ожидают полномасштабное вторжение Китая

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Антон Рудак
Китай может осуществить полномасштабное вторжение на Тайвань до 2025 года. Об этом пишет издание "The Gardian" ссылаясь на интервью министра обороны острова Чю Куо-Чена местным СМИ.
Тайвань, фото с открытых источников
Министр обороны Тайваня говорит, что сейчас самая высокая напряженность за последние 40 лет. Чю Куо-Чен уверен, что Китай и сейчас способен на вторжение, но на полную готовность ожидают за три года.
Пекин направил около 150 боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня за 4 дня, начиная с пятницы. Китай претендует на Тайвань как на свою провинцию и пообещал вернуть его силой, если это будет необходимо. Также поднебесная обвиняет Тайвань в сепаратистской деятельности. Правительство Тайваня говорит, что это суверенное государство, которое не нуждается провозглашать независимость. Во вторник президент Тайваня Цай Инг-Вэнь сказал, что сделает все возможное, чтобы защититься.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приверженность Вашингтона к Тайваню высокая. Китай обвиняют в провокациях и дестабилизации.
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан поговорил со своим китайским коллегой, где обе стороны стремились уменьшить напряженность.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Китай показал свой модернизированный истребитель "невидимку". Пара J-20, стоящих перед публикой на авиашоу, была оснащена двигателем отечественного производства под названием WS-10.
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