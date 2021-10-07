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На Тайване ожидают полномасштабное вторжение Китая

Министр обороны Тайваня говорит, что сейчас наибольшая напряженность за последние 40 лет

сегодня, 00:46
Автор:

Антон Рудак

Китай может осуществить полномасштабное вторжение на Тайвань до 2025 года. Об этом пишет издание "The Gardian" ссылаясь на интервью министра обороны острова Чю Куо-Чена местным СМИ.

На Тайване ожидают полномасштабное вторжение Китая

Тайвань, фото с открытых источников

Министр обороны Тайваня говорит, что сейчас самая высокая напряженность за последние 40 лет. Чю Куо-Чен уверен, что Китай и сейчас способен на вторжение, но на полную готовность ожидают за три года.

"К 2025 году Китай сократит расходы до самого низкого уровня. Сейчас он имеет возможности, но он не начнет войну легко, поэтому придется учитывать много других вещей", — сказал Чю Куо-Чен.

Пекин направил около 150 боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня за 4 дня, начиная с пятницы. Китай претендует на Тайвань как на свою провинцию и пообещал вернуть его силой, если это будет необходимо. Также поднебесная обвиняет Тайвань в сепаратистской деятельности. Правительство Тайваня говорит, что это суверенное государство, которое не нуждается провозглашать независимость. Во вторник президент Тайваня Цай Инг-Вэнь сказал, что сделает все возможное, чтобы защититься.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приверженность Вашингтона к Тайваню высокая. Китай обвиняют в провокациях и дестабилизации.

"Я надеюсь, что эти действия прекратятся, потому что всегда существует возможность просчета, неправильного общения, и это опасно", — сказал Блинкен изданию "Bloomberg".

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан поговорил со своим китайским коллегой, где обе стороны стремились уменьшить напряженность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Китай показал свой модернизированный истребитель "невидимку". Пара J-20, стоящих перед публикой на авиашоу, была оснащена двигателем отечественного производства под названием WS-10.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/oct/06/biden-says-he-and-chinas-xi-have-agreed-to-abide-by-taiwan-agreement?fbclid=IwAR0I3WlPM3IRhu7JHOwkQCbJJ2m0sr7-CYhifa8Os4cY70HkuGbTxGeRn40
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