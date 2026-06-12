На Западе разоблачили настоящую роль Китая в войне в Украине: факты шокируют

В Европейском Союзе выражают обеспокоенность по поводу возможного участия Китая в подготовке российских военных, которые впоследствии могут быть вовлечены в боевые действия против Украины. Как отмечает чиновник ЕС в комментарии агентству AFP, речь идет об обучении на территории КНР, которое могло охватывать сотни военнослужащих из России.

Фото: из открытых источников

По словам европейского чиновника, подобные тренировочные программы проводились непосредственно в Китае, а часть подготовленных солдат впоследствии оказалась на фронте. Это вызывает дополнительные вопросы уровня взаимодействия между Пекином и Москвой в условиях продолжающейся войны в Украине.

Подобные предположения уже появлялись в западных медиа, где речь шла о возможном обучении российских военных современным методам ведения боевых действий, в частности, использованию беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и других технологических решений, играющих ключевую роль в современных конфликтах.

В то же время официальный Пекин отрицает любое участие в войне и отмечает соблюдение нейтралитета. Китайская сторона неоднократно заявляла, что не снабжает летальное оружие ни одной из сторон конфликта. Однако западные государства продолжают выражать подозрения по поводу косвенных форм поддержки России, в частности из-за экспорта товаров двойного назначения.

Европейские и американские санкции уже коснулись ряда китайских компаний, которые, по их данным, могли быть вовлечены в поставку компонентов для российского оборонно-промышленного комплекса. Среди таких товаров – микроэлектроника, промышленные детали и оборудование, используемое в производстве ракет, беспилотников и военной техники.

Отдельно отмечается, что Китай остается одним из главных экономических партнеров России, снабжая ее критически важными технологиями, оборудованием и материалами, поддерживающими функционирование военной инфраструктуры.

"Комментарии" уже писали , что Владимир Путин во время встречи с участниками так называемой "СВО" 12 июня выступил с заявлениями, в которых призвал к "мирному сосуществованию" и предложил разрешать конфликты из-за переговорного процесса.