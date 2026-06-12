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На Заході викрили справжню роль Китаю у війні в Україні: факти шокуть

Підготовку проводили на території Китаю, і вона охоплювала сотні російських військовослужбовців

12 червня 2026, 19:30
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Клименко Елена

У Європейському Союзі висловлюють занепокоєння щодо можливої участі Китаю у підготовці російських військових, які згодом можуть бути залучені до бойових дій проти України. Як зазначає високопосадовець ЄС у коментарі агентству AFP, йдеться про навчання на території КНР, яке могло охоплювати сотні військовослужбовців із Росії.

На Заході викрили справжню роль Китаю у війні в Україні: факти шокуть

Фото: з відкритих джерел

За словами європейського чиновника, такі тренувальні програми проводилися безпосередньо в Китаї, а частина підготовлених солдатів згодом опинилася на фронті. Це викликає додаткові питання щодо рівня взаємодії між Пекіном і Москвою в умовах триваючої війни в Україні.

Подібні припущення вже з’являлися у західних медіа, де йшлося про можливе навчання російських військових сучасним методам ведення бойових дій, зокрема використанню безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та інших технологічних рішень, які відіграють ключову роль у сучасних конфліктах.

Водночас офіційний Пекін заперечує будь-яку участь у війні та наголошує на дотриманні нейтралітету. Китайська сторона неодноразово заявляла, що не постачає летальну зброю жодній зі сторін конфлікту. Однак західні держави продовжують висловлювати підозри щодо непрямих форм підтримки Росії, зокрема через експорт товарів подвійного призначення.

Європейські та американські санкції вже торкнулися низки китайських компаній, які, за їхніми даними, могли бути залучені до постачання компонентів для російського оборонно-промислового комплексу. Серед таких товарів — мікроелектроніка, промислові деталі та обладнання, що використовується у виробництві ракет, безпілотників і військової техніки.

Окремо зазначається, що Китай залишається одним із головних економічних партнерів Росії, забезпечуючи її критично важливими технологіями, обладнанням і матеріалами, які підтримують функціонування військової інфраструктури.

"Коментарі" вже писали, що Володимир Путін під час зустрічі з учасниками так званої "СВО" 12 червня виступив із заявами, в яких закликав до "мирного співіснування" та запропонував вирішувати конфлікти через переговорний процес.



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