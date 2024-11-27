Начнется новая большая война: у кого уже все готово к началу вторжения

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Китайские власти практически вышли на финишную стадию приготовления своих вооруженных сил и военной промышленности к попытке силового захвата Тайваня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорят американские военные аналитики Эндрю Эриксон и Габриэль Коллинз, новую публикацию которых комментирует военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс.
Китайские войска. Фото: из открытых источников
Эксперты отмечают, что Тайвань возлагает большие надежды, что США спасут их от китайского нашествия. Однако похоже, что китайское вторжение на остров может произойти в момент низкого уровня американской силы и решимости.
Эриксон и Коллинз отмечают, что Китай достиг "самого драматического наращивания военной силы" в своей новейшей истории, и его армия быстро приближается к желаемым Пекином возможностям.
Аналитики считают, что островному государству надо как можно быстрее превратиться в "несъедобного дикобраза".
При этом эксперты подчеркивают, что есть большие сомнения, что США при президентстве Дональда Трампа захотят и будут способны оказать существенную военную помощь островному государству.
Дэвид Акс отмечает, что Тайвань должен как можно скорее запастись оружием, если он ценит свою независимость и свое процветание.
Читайте также на портале "Комментарии" — китайские военные оцепили Тайвань: в Тайбэе отреагировали на опасность.
Новости