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Начнется новая большая война: у кого уже все готово к началу вторжения

The Telegraph пишет, что Китай уже почти готов ко вторжению

сегодня, 08:17
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Кравцев Сергей

Китайские власти практически вышли на финишную стадию приготовления своих вооруженных сил и военной промышленности к попытке силового захвата Тайваня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорят американские военные аналитики Эндрю Эриксон и Габриэль Коллинз, новую публикацию которых комментирует военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс.

Начнется новая большая война: у кого уже все готово к началу вторжения

Китайские войска. Фото: из открытых источников

"Коммунистическая партия Китая, которая более двух десятилетий сосредоточена на создании военной силы, способной пересечь Тайваньский пролив, высадиться на тайваньских пляжах, а затем двинуться на Тайбэй, готовится наконец достичь своей конечной цели: жестоко "воссоединить" молодую демократию Тайвань с укоренившейся автократией Китая", — пишет Акс.

Эксперты отмечают, что Тайвань возлагает большие надежды, что США спасут их от китайского нашествия. Однако похоже, что китайское вторжение на остров может произойти в момент низкого уровня американской силы и решимости.

Эриксон и Коллинз отмечают, что Китай достиг "самого драматического наращивания военной силы" в своей новейшей истории, и его армия быстро приближается к желаемым Пекином возможностям.

"Часы для Тайваня тикают. Тайвань должен неустанно уделять приоритет своей обороне там, где это важнее всего", — пишут Эриксон и Коллинз. 

Аналитики считают, что островному государству надо как можно быстрее превратиться в "несъедобного дикобраза".

При этом эксперты подчеркивают, что есть большие сомнения, что США при президентстве Дональда Трампа захотят и будут способны оказать существенную военную помощь островному государству.

Дэвид Акс отмечает, что Тайвань должен как можно скорее запастись оружием, если он ценит свою независимость и свое процветание.

"Сильная американская поддержка" является наименее реалистичной частью этого рецепта", — добавляет обозреватель.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/11/26/china-taiwan-invasion-2027-us-navy-air-force-trump-secdef/
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