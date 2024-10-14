Китайские военные оцепили Тайвань: в Тайбэе отреагировали на опасность

Китай развернул новую серию военных маневров вокруг Тайваня, разместив самолеты и корабли в стратегических точках вблизи острова. Эти действия усилили напряжение в регионе, вызвав беспокойство со стороны Тайбэя и международного сообщества.



Китай окружил Тайвань. Фото из открытых источников

Министерство обороны Китая объявило о четвертых за два года военных учениях, получивших название Joint Sword-2024B. Маневры включают различные сценарии, включая блокаду ключевых портов, удары по наземным и морским целям, а также использование преимуществ в воздухе и на море. Пекин утверждает, что эти учения предназначены для проверки оперативных возможностей своих вооруженных сил и являются ответом на провокационные действия Тайваня.

В ответ на военную активность Тайвань осудил действия Китая как "иррациональные и провокационные". Министерство обороны Тайваня направило соответствующие силы для демонстрации своей готовности к самозащите. Правительство Тайбэя подчеркнуло, что остров готов отстаивать свою независимость и обеспечивать национальную безопасность.



Недавно избранный президент Тайваня Лай Циндэ известен более упорной позицией по суверенитету Тайбэя, чем его предшественник, привлек внимание Пекина своей риторикой во время Национального дня. Его речь вызвала возмущение китайских властей, которые назвали Лая "сепаратистом" и обвинили его в провокации.

Китайская риторика остается неизменной по отношению к Тайваню. Пекин рассматривает независимый остров как свою провинцию и регулярно заявляет о готовности установить контроль над Тайванем, даже применяя военную силу, если это будет необходимо. Государственное телевидение Китая CCTV называет эти учения "строгим предупреждением" для "сепаратистских сил" на Тайване, указывая, что чем больше провокаций со стороны острова, тем жестче будет ответ.



Военная эскалация вокруг Тайваня не осталась без внимания США. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность возможными действиями Китая и призвал к сдержанности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай заявил о возможности силой остановить независимость Тайваня.

Также "Комментарии" писали, что Китай озвучил, какую помощь может предоставить Украине.