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Национализация "Мотор Сич": стала известна реакция китайских инвесторов

Китайское правительство планирует тщательно наблюдать за ситуацией с АО «Мотор Сич»

сегодня, 17:31
Автор:

Вечканова Елена

11 марта стало известно об амбициозных планах правительства относительно возвращения акционерного общества "Мотор Сич" в госсобственность. На обнародованное решение Совета нацбезопасности и обороны довольно оперативно отреагировала власть Китая, ведь инвесторы этой страны являются владельцами значительной части акций оборонного предприятия, сообщает издание news.sina.

Национализация "Мотор Сич": стала известна реакция китайских инвесторов

Китай отреагировал на национализацию "Мотор Сич". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Позицию китайской стороны представил пресс-секретарь правительства, один из спикеров Министерства иностранных дел Чжао Лицзян. По мнению чиновника, Украине следует обратить внимание на защиту интересов и прав китайских инвесторов. Любые преобразования "Мотор Сич", тем более национализация, должны проходить только правомерно и с соблюдением законодательства. Лицзян также добавил, что китайское правительство продолжит пристальное наблюдение за ситуацией с предприятием.

Следует отметить, что многие эксперты уже неоднократно отмечали необходимость "считаться" с позицией Китая по отношению к "Мотор Сич". Как известно, более половины акций общества принадлежит местным компаниям, которые заплатили за право обладания более полумиллиарда долларов. Политэксперт Светлана Кушнир считает, что ранее объявленные санкции в отношении инвесторов из КНР — безвыходная ситуация для Украины. К тому же, они демонстрируют Украину не с лучшей стороны, скорее как государство, с которым лучше не связываться, "если не хотите потерять кучу денег".

Еще до решения СНБО о национализации деятельность китайских инвесторов относительно "Мотор Сич" негативно оценивал академик Анатолий Пешко. По мнению эксперта, Китай интересовался не столько организацией производства, а деталями технических документов предприятия. Скорее всего китайская сторона хотела иметь возможность производить аналогичные украинским технологии — моторы и запчасти для авиационной и военной техники. Несмотря на это, предыдущие действия отечественного правительства — введение санкций — Пешко оценил как крайне непрофессиональные.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие решения были приняты на последнем заседании СНБО 11 марта и как их оценили эксперты.

Также на портале можно узнать, какое будущее "Мотор Сич" прогнозировали украинские специалисты в начале года.


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Источник: https://news.sina.com.cn/c/2021-03-12/doc-ikknscsi2539740.shtml
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