Над городами Китая нависли опасные облака: они содержат вредные скрытые частицы

Над крупными городами Китая ученые зафиксировали новую, ранее недооцененную угрозу, которую назвали "облаками пластика". Речь идет о скоплении микро- и нанопластиковых частиц, зависающих в атмосфере над мегаполисами и влияющих на естественные процессы, в частности здоровье людей.

Над китайскими городами нависли облака пластика. Фото: VCG Photo

В последние два десятилетия исследователи со всего мира признали крошечные микропластиковые и нанопластиковые частицы одной из форм загрязнения. Эти крошечные пластиковые частицы были обнаружены в почвах, формах жизни и даже в атмосфере почти во всех частях света, включая Арктику и Антарктику.

Однако новое исследование, проведенное в китайских городах Гуанчжоу и Сиане, показало, что количество пластиковых частиц в воздухе оказалось значительно больше, чем предполагали предыдущие научные работы. Благодаря новому методу измерения, способному фиксировать частицы размером до 200 нанометров, что в сотни раз меньше толщины человеческого волоса, ученые смогли получить наиболее подробную на сегодня картину загрязнения атмосферы пластиком.

Особое беспокойство у ученых вызвало то, что эти частицы настолько легкие, что могут длительное время содержаться в воздухе и даже участвовать в формировании облаков. Вместе с дождями они способны возвращаться на поверхность Земли в сотне километров от источника загрязнения.

"Эти результаты обеспечивают комплексную оценку микрочастиц и наночастиц в процессах городской атмосферы и предлагают критическое понимание их трансформации, судьбы и потенциального влияния на климат, экосистемы и здоровье человека", – пишут ученые.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что японец создал съедобный пластик.

Также "Комментарии" писали о том, чем опасны для здоровья пластиковые приборы на кухне.