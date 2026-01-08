Над містами Китаю нависли небезпечні хмари: вони містять шкідливі приховані частинки

Рубрики
Над великими містами Китаю вчені зафіксували нову, раніше недооцінену загрозу, яку назвали "хмарами пластику". Йдеться про скупчення мікро- та нанопластикових частинок, які зависають в атмосфері над мегаполісами й можуть впливати на природні процеси, зокрема здоров’я людей.
Над китайськими містами нависли хмари пластику. Фото: VCG Photo
Протягом останніх двох десятиліть дослідники з усього світу визнали крихітні мікропластикові та нанопластикові частинки однією з форм забруднення. Ці крихітні пластикові частинки були виявлені в ґрунтах, формах життя і навіть в атмосфері майже в усіх частинах світу, включаючи Арктику та Антарктику.
Однак нове дослідження, проведене у китайських містах Гуанчжоу та Сіані, показало, що кількість пластикових частинок у повітрі виявилася значно більшою, ніж припускали попередні наукові роботи. Завдяки новому методу вимірювання, здатному фіксувати частинки розміром до 200 нанометрів, що у сотні разів менші за товщину людської волосини, вчені змогли отримати найдетальнішу на сьогодні картину забруднення атмосфери пластиком.
Особливе занепокоєння у вчених викликало те, що ці частинки настільки легкі, що можуть тривалий час утримуватися у повітрі й навіть брати участь у формуванні хмар. Разом із дощами вони здатні повертатися на поверхню Землі за сотні кілометрів від джерела забруднення.
