Надзор за компаниями: Китай усилит контроль за кибербезопасностью в технологическом секторее

Китай заявил во вторник, 4 января, что введет в действие новые правила, которые усилят надзор за тем, как компании-платформы будут размещать листинги за рубежом, и усилит контроль над разветвленным технологическим сектором. Об этом сообщает Reuters.

Знак над офисом Управление киберпространства Китая (CAC) - Reuters

Администрация киберпространства Китая (CAC) заявила, что с 15 февраля введет новые правила, требующие, чтобы компании-платформы с данными о более чем 1 миллионе пользователей проходили проверку безопасности, прежде чем размещать свои акции за рубежом.

В отдельном заявлении CAC также заявила, что с 1 марта внедрит новые правила, регулирующие использование технологии рекомендаций алгоритмов, которые требуют от компаний предоставлять пользователям право отключать услугу и усиливают надзор за поставщиками новостей, использующих технологию для распространения информации.

Оба набора правил были предложены в прошлом году и, как ожидается, потенциально повлияют на большую группу компаний, таких как TikTok ByteDance, гиганта электронной коммерции Alibaba Group и многих других меньших игроков.

Этот шаг CAC проходит на фоне ряда нормативных изменений в Китае за последний год, но все же банкиры надеются, что новые правила придадут больше ясности в 2022 году.

CAC не уточняет, будут ли правила применяться к компаниям, желающим размещать листинг в Гонконге. Но юристы и банкиры заявили, что исходя из его формулировки, кажется, что китайские компании с более чем 1 миллионом пользователей, желающих зарегистрироваться в городе, не будут обязаны производить проверку кибербезопасности.

"Если это не ретроспективно, то это окажет влияние только на листинг, а не на компании", — сказал Джастин Тан, руководитель азиатских исследований инвестиционного советника United First.

В правилах, опубликованных во вторник, 4 января, не указано, будут ли запланированы изменения ретроспективными.

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