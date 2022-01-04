logo

BTC/USD

46585.74

ETH/USD

3823.06

LTC/USD

149.65

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Надзор за компаниями: Китай усилит контроль за кибербезопасностью в технологическом секторее
commentss НОВОСТИ Все новости

Надзор за компаниями: Китай усилит контроль за кибербезопасностью в технологическом секторее

Новые правила касаются компаний-платформ с данными о более чем 1 миллионе пользователей

сегодня, 13:52
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Китай заявил во вторник, 4 января, что введет в действие новые правила, которые усилят надзор за тем, как компании-платформы будут размещать листинги за рубежом, и усилит контроль над разветвленным технологическим сектором. Об этом сообщает Reuters.

Надзор за компаниями: Китай усилит контроль за кибербезопасностью в технологическом секторее

Знак над офисом Управление киберпространства Китая (CAC) - Reuters

Администрация киберпространства Китая (CAC) заявила, что с 15 февраля введет новые правила, требующие, чтобы компании-платформы с данными о более чем 1 миллионе пользователей проходили проверку безопасности, прежде чем размещать свои акции за рубежом.

В отдельном заявлении CAC также заявила, что с 1 марта внедрит новые правила, регулирующие использование технологии рекомендаций алгоритмов, которые требуют от компаний предоставлять пользователям право отключать услугу и усиливают надзор за поставщиками новостей, использующих технологию для распространения информации.

Оба набора правил были предложены в прошлом году и, как ожидается, потенциально повлияют на большую группу компаний, таких как TikTok ByteDance, гиганта электронной коммерции Alibaba Group и многих других меньших игроков.

Этот шаг CAC проходит на фоне ряда нормативных изменений в Китае за последний год, но все же банкиры надеются, что новые правила придадут больше ясности в 2022 году.

CAC не уточняет, будут ли правила применяться к компаниям, желающим размещать листинг в Гонконге. Но юристы и банкиры заявили, что исходя из его формулировки, кажется, что китайские компании с более чем 1 миллионом пользователей, желающих зарегистрироваться в городе, не будут обязаны производить проверку кибербезопасности.

"Если это не ретроспективно, то это окажет влияние только на листинг, а не на компании", — сказал Джастин Тан, руководитель азиатских исследований инвестиционного советника United First.

В правилах, опубликованных во вторник, 4 января, не указано, будут ли запланированы изменения ретроспективными.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай запретил футболистам делать татуировки.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/technology/china-require-certain-firms-undergo-cybersecurity-reviews-before-pursuing-2022-01-04/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!