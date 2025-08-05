Киев так и не дождался от Пекина хотя бы какой-то реакции на предоставленные доказательства, что в российском оружии есть китайские детали. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Китай. Фото: из открытых источников

Украинский чиновник акцентировал, что Украина ценит Китай как надежного торгового партнера и уважает решение Пекина не предоставлять российским оккупантам летальное оружие.

Также Власюк поделился, что был проведен ряд консультаций с представителями КНР на тему китайских компонентов в российском оружии.

"С одной стороны, есть абсолютно серьезное восприятие, мол, это проблема, китайское правительство не должно позволять поступление такого количества критических компонентов в российский ВПК. С другой стороны, мы ни разу не получили ответа по результатам любого расследования, которое они могли бы сделать на основе нашей информации", — сказал чиновник.

По его словам, после одного из крупных российских ударов по Киеву специалистам удалось идентифицировать запчасти, которые были произведены на китайском заводе в июне текущего года.

Указывается, что официальный Киев передал Китаю доказательства, указывающие на то, что их произвели именно в Китае, однако китайские дипломаты не предоставили объяснений по этому поводу. После этого, Украина приняла решение о введении санкций против пяти китайских производителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай ограничивает поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая их искать запасы сырья по всему миру. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Wall Street Journal.



