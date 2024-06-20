Названы условия, при которых Украина готова продолжить сотрудничество с Китаем

Пекину следует определиться и четко сформулировать свою позицию по войне России против Украины. В случае если Китай совместно с Бразилией предложит альтернативное мероприятие к Глобальному саммиту мира, Украине стоит отказаться от участия, считает политолог Владимир Фесенко.

Китай и Украина

При этом эксперт напомнил, что Китай не поддерживает целый ряд принципиальных идей Украины. То есть, по его словам, если Пекин будет продвигать альтернативный мирный процесс, не учитывающий интересы Украины и направленный против Глобального саммита мира, то нет оснований для того, чтобы Киев принимал в этом участие.

Впрочем, Фесенко считает, что существует поле для взаимодействия между Украиной и Китаем. Однако, отказ от участия в мирных инициативах Украины подтверждает приверженность позиции России.

Политолог отметил, что часть положений китайской мирной позиции учтена в документе, принятом в Швейцарии, поэтому есть поле для сотрудничества. Кроме того, по его мнению, Китай желает оставаться претендентом на роль посредника в мирном процессе. В таком случае ему следует присоединяться к тому мирному процессу, который инициирует Украина. Если Китай будет действовать, не учитывая интересы Украины, это будет означать, что он поддерживает интересы России, добавил Фесенко.

Он отметил, что Китай не враг Украины. Но если Пекин хочет участвовать в мирном процессе, ему необходимо учитывать позицию Украины, поддерживаемую большим количеством стран мира, отметил политолог.

"Мы не рассматриваем Китай как врага, но Китай не является нашим другом, он не помогает Украине военным и экономическим способом. Но мы готовы сотрудничать с Китаем по прекращению войны в Украине. Но если Китай готов играть активную роль, он должен принимать хотя бы частично во внимание интересы Украины, как это сделало очень много участников саммита мира в Швейцарии", — подытожил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР объяснили , почему Китай не поможет завершить войну в Украине.



