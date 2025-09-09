Не только РФ: Си назвал союзника, с которым Китай будет усиливать партнерство

Рубрики
Кравцев Сергей
Китай будет укреплять стратегические коммуникации и углублять сотрудничество с Северной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA, цитируя лидера КНР Си Цзиньпина.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Си Цзиньпин направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания его страны.
В своем послании Си Цзиньпин вспомнил визит Ким Чен Ына в Пекин 3 сентября и его участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Второй мировой войне. Тогда они совместно представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы.
