Не только РФ: Си назвал союзника, с которым Китай будет усиливать партнерство

Китай будет укреплять стратегические коммуникации и углублять сотрудничество с Северной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA, цитируя лидера КНР Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Си Цзиньпин направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания его страны.

"Китай и КНДР — традиционные и дружественные соседи, которых связывают одни и те же горы и реки. Последовательной и неизменной стратегической политикой китайской партии и правительства является успешная защита, укрепление и развитие отношений между Китаем и КНДР", — говорится в приветственном письме.

В своем послании Си Цзиньпин вспомнил визит Ким Чен Ына в Пекин 3 сентября и его участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Второй мировой войне. Тогда они совместно представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы.

"Китайская сторона готова объединить усилия в продвижении дружбы между Китаем и КНДР и социалистического дела двух стран путем усиления стратегических коммуникаций, активных визитов и тесного сотрудничества с КНДР, тем самым делая больший вклад в мир и развитие в регионе и остальном мире", — отметил глава КНР.

