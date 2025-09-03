Си Цзиньпин послал важное послание Западу: о чем идет речь

Китайские власти устроили грандиозное действо невиданных ранее масштабов – в небе над китайской столицей увидели множество истребителей, а на центральных улицах Пекина – новейшие танки и последние образцы китайских военных технологий. Это самая масштабная демонстрация силы и дипломатического влияния за последние годы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The New York Times".

Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В статье говорится, что парад принимал лично лидер КНР Си Цзиньпин. Очень показательно, что рядом с ним находились северокорейский и российский диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин, а также около двадцати других лидеров. Это была редкая встреча автократов, которые позиционируют себя в оппозиции к мировому порядку во главе с США, пишет

Журналисты считают, что парад стал предупреждением странам, которые находятся в орбите США, которые Пекин считает стремящимися сдержать подъём Китая с помощью запугиваний. Но также Си Цзиньпин передал скрытое послание Тайваню и его международным сторонникам. В своей речи Си пообещал защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, заявив: "Народно-освободительная армия Китая всегда была героической силой, на которую партия и народ могут полностью положиться".

В публикации говорится, что парад, посвящённый 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, стал кульминацией многонедельной кампании правящей Коммунистической партии, направленной на разжигание национализма, пересмотр роли Китая в той войне и утверждение партии в качестве спасителя нации от иностранного агрессора – Императорской Японии.

"Си стремится к признанию Китая как центральной мировой державы и хочет изменить международную систему так, чтобы она лучше соответствовала его предпочтениям. Он считает присутствие других лидеров на своём параде подтверждением прогресса к этим целям", — заявил директор Китайского центра имени Джона Торнтона при Институте Брукингса Райан Хасс.

