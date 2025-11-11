logo

Неожиданная подножка от Си: кто в Китае отказался от закупок нефти из РФ
НОВОСТИ

Неожиданная подножка от Си: кто в Китае отказался от закупок нефти из РФ

По информации Reuters, один из крупнейших НПЗ в Китае отказался от закупок нефти из РФ

11 ноября 2025, 12:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Крупный нефтеперерабатывающий завод Yanchang Petroleum отказался от закупок российской нефти в своем последнем тендере на поставку сырой нефти на период с декабря до середины февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Неожиданная подножка от Си: кто в Китае отказался от закупок нефти из РФ

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что НПЗ Yanchang Petroleum расположен в северной провинции Шэньси, не имеющей выхода к морю. Ранее он регулярно покупал российскую нефть, обычно по одной партии в месяц. По данным экспертов, как правило, это была смесь ESPO экспортного класса дальневосточного сорта или Sokol, сообщил один из трейдеров.

Ряд недавних западных санкций в отношении поставок российской нефти привел к тому, что государственные нефтяные компании Китая и некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают покупки российской нефти из-за опасений относительно вторичных санкций.

Yanchang Petroleum, который может перерабатывать 348 тысяч баррелей сырой нефти в день, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутреннем Китае и имеет право на годовую импортную квоту в размере 3,6 млн метрических тонн, или 26 млн баррелей нефти.

Обычно нефтеперерабатывающий завод получает импортируемую сырую нефть из порта Тяньцзинь, близ Пекина, откуда нефть доставляется к нему по железной дороге.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что его целью во внешней политике является сокращение ядерных вооружений, то есть денуклеаризация. По его словам, эту тему он уже обсуждал с лидерами РФ и Китаем.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия в последнее время превращается в ресурсную базу Китая, при этом местные общины все чаще остаются в стороне от обещанных выгод. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки (СВР).




Источник: https://www.reuters.com/business/energy/china-refiner-yanchang-petroleum-shuns-russian-oil-latest-tender-traders-say-2025-11-11/
