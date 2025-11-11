Несподівана підніжка від Сі: хто у Китаї відмовився від закупівлі нафти з РФ

Великий нафтопереробний завод Yanchang Petroleum відмовився від закупівель російської нафти у своєму останньому тендері на постачання сирої нафти на період із грудня до середини лютого. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що НПЗ Yanchang Petroleum розташований у північній провінції Шеньсі, яка не має виходу до моря. Раніше він регулярно купував російську нафту, зазвичай, по одній партії на місяць. За даними експертів, як правило, це була суміш ESPO експортного класу далекосхідного ґатунку або Sokol, повідомив один із трейдерів.

Низка недавніх західних санкцій щодо постачання російської нафти призвела до того, що державні нафтові компанії Китаю та деякі індійські нафтопереробні заводи уникають купівлі російської нафти через побоювання щодо вторинних санкцій.

Yanchang Petroleum, який може переробляти 348 тисяч барелів сирої нафти на день, є одним із найбільших нафтопереробних заводів у внутрішньому Китаї та має право на річну імпортну квоту у розмірі 3,6 млн метричних тонн, або 26 млн барелів нафти.

Зазвичай нафтопереробний завод отримує сиру нафту, що імпортується, з порту Тяньцзінь, поблизу Пекіна, звідки нафта доставляється до нього залізницею.

