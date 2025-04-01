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Неожиданный союз: Китай и Япония объединились против США

Китай, Япония и Южная Корея планируют противостоять Штатам

сегодня, 00:25
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Марьян Ощановский

Китай, Япония и Южная Корея достигли консенсуса по поводу совместной реакции на пошлины США, сообщает китайская государственная телекомпания CCTV.

Неожиданный союз: Китай и Япония объединились против США

Китай сблизился с Японией. Фото из открытых источников

Сообщается, что Япония и Южная Корея стремятся импортировать полупроводниковое сырье из Китая, а Китай заинтересован в закупке микросхем из Японии и Южной Кореи.

Все три государства договорились укреплять сотрудничество в цепочке поставок и активизировать диалог по вопросам экспортного контроля.

Как известно, ранее сообщалось, что Китай, Япония и Южная Корея активизировали переговоры о совместном взаимодействии на фоне планов Дональда Трампа ввести пошлины на импорт со 2 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить продвижение украинской армии через Днепр. Как пишет The New York Times, об этом стало известно по перехвату разговора американской стороной. К этому моменту разведка США оценивала возможность применения Россией ядерного оружия в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав ему об ударах РФ. "География и жестокость российских ударов не просто иногда, а буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И ежесуточно фактически в ответ на это предложение - российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика", — сказал Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.cctv.com/
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