Незападный мир скажет свое слово: что значит визит Си Цзиньпина в Казахстан и Узбекистан

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин совершит на этой неделе государственные визиты в Казахстан и Узбекистан. Это его первое заграничное путешествие с первых дней пандемии коронавируса. Чего ожидать от этих визитов (во время которых также может состояться очередная встреча российского и турецкого президентов)? Могут ли они как-то повлиять на войну России с Украиной? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Для украинского государства на нынешнем этапе его развития данные политические события имеют лишь минимальное значение

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик акцентирует, что на этой неделе внимание аналитиков приковано к дипломатическим событиям в Центральной Азии. Речь о серии встреч высшего руководства стран "незападного мира" в различных институциональных форматах:

а) в многосторонних рамках ШОС – саммит Шанхайской организации сотрудничества (международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана – прим. ред.) в Самарканде 15-16 сентября;

б) в рамках двусторонних встреч лидеров стран.

"Незападный мир", отмечает эксперт, будет представлен его тремя основными компонентами:

1). Принципиальное ядро, ещё не единое, но уже сложившееся, – мощный и геополитически осторожный Китай и его ныне существенно ослабленный северный сосед (рф), руководство которого сталкивается с серьезнейшими последствиями своих геополитических авантюр.

2). Важные, достаточно мощные незападные страны (Индия и Пакистан, а также Турция, являющаяся партнером, но не членом ШОС), которые четко заявляют о своих особых позициях в глобальном мире, но не допускают чрезмерной конфронтации с Западом – нынешним геополитическим и геоэкономическим гегемоном.

"В частности, руководители Турции хорошо понимают, что для осуществления своих амбициозных многоэтапных геополитических планов важно сохранять существующую выигрышную для экономики их страны систему партнерских связей "по всем азимутам". А также – избегать ситуаций, в которых кому-либо из "тяжеловесов" современной геополитики пришло бы в голову попытаться содействовать дестабилизации политической обстановки в Турции, особенно в предстоящий острый предвыборный период", – поясняет Валентин Якушик.

3). Страны, руководство которых в принципе готово было бы примкнуть к гегемону, но понимает, что в нынешних довольно неопределённых условиях, а тем более, учитывая особенности политической и экономической географии региона Центральной Азии, лучше пытаться занимать "срединную линию", проявляя приверженность восточной мудрости ("торопиться не надо").

"Предстоящая серия встреч руководителей этой ("незападной") группы стран будет иметь важное значение для понимания ими возможностей реализации их стратегических и тактических планов, – уверен эксперт. – А для украинского государства на нынешнем этапе его развития, как важной составной части единого Запада, данные политические (дипломатические) события имеют лишь минимальное значение, не влияют на принципиальные события в стране и на её геополитическое позиционирование. Они требуют лишь внимательного наблюдения и некоторой адаптации к происходящим политическим и экономическим подвижкам, а также предполагают сохранение линии на маргинализацию предпринимаемых некоторыми (геополитически) радикальными силами попыток разрушить существующую ныне комплексную и деликатную систему экономических и политических отношений Украины и КНР".

У Казахстана, Узбекистана, других стран региона появляется возможность игры с двумя векторами – китайским и турецким

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что именно такой после долгого перерыва международный визит Си Цзиньпиня подтверждает, что россия теряет прежние зоны влияния.

"Сперва это были страны Южного Кавказа (оттуда россиян выдавливает Турция), теперь и Центральная Азия. Фактически рф принуждают к тому, чтобы она уходила", – говорит эксперт.

По его мнению, у Казахстана, Узбекистана, других стран региона, кроме разве что Таджикистана, появляется возможность игры с двумя векторами – китайским и турецким. А вот российский вектор уходит.

"Думаю, именно такую – двухвекторную – политику (китайско-турецкую), и будут проводить страны Центральной Азии, – прогнозирует Павел Жовниренко. – Предполагаю, что во время этих встреч наша ситуация если и будет упомянута, то без слова "война". Скорее – просто прозвучат общие призывы к установлению мира. В лучше случае – к соблюдению устава ООН".

В условиях, когда торговля с россией у Казахстана и Узбекистана будет падать, Китай имеет шанс получить больше политического влияния в регионе путем более тесных контактов

Ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора рассуждает так:

"Если говорить о Казахстане и Узбекистане, то обе последние годы достаточно успешно выстраивали отношения и с россией, и с Китаем. Причем последний еще до вторжения россии в Украину и так был для обоих основным торговым партнером. Это, в свою очередь, позволяет им проводить более разновекторную международную политику и делает из них действительно лидеров центральноазиатского региона со своей повесткой дня".

По мнению аналитика, Пекин это прекрасно понимает – равно как и то, с кем хочет иметь дело в первую очередь.

"И, если раньше условно влияние россии и Китая на центральноазиатский регион делилось на политическое и экономическое соответственно, то теперь у КНР появилась уникальная возможность изменить баланс в свою пользу. Это, в первую очередь, вызвано изменениями в мышлении лидеров того же Казахстана, которые начали понимать, что отношения с россией – это не только о деньгах. А гарантии безопасности у них, в принципе, такие же, как и у Украины, потому что от ядерного потенциала отказались обе страны", – отмечает Алексей Живора.

Он подчеркивает, что в условиях, когда торговля с россией у Казахстана и Узбекистана будет падать, Китай имеет шанс получить больше политического влияния в регионе путем более тесных контактов. Вероятно, активизировав в качестве инструмента инициативу "Один пояс, один путь", обещая инвестиции в обмен на лояльность.

"Это, конечно, не будет происходить в вакууме. Кроме очевидной россии противником подобного развития событий будет та же Индия, но сам формат ШОС построен не в ее пользу, – считает аналитик. – В краткосрочной перспективе для Украины усиление китайского влияния в том же центральноазиатском регионе может иметь положительные последствия – меньше близких политических союзников у рф. Ну, а не станет ли усиление Китая ошибкой в средней и долгосрочной перспективах – остается дискуссионным вопросом".

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